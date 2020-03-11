Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı diken üstünde. Günlerdir bazı hastanelerde koronavirüs görüldüğü yolundaki iddialara Sağlık Bakanı Faruk Koca gece yarısı basın açıklaması ile cevap verdi. Çin'de ortaya çıkan, ardından tüm dünyaya yayılan Covid-19 kodlu coronavirüs bugüne kadar 110 ülkede görüldü.
Bugüne kadar 113 bin 851 kişiyi hastanelik eden virüs gün sonuna kadar 4 bin 15 can aldı.
İtalya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi gündemde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüsle ilgili tüm bilgilerin halktan gizlenmeden duyrulduğunu sık sık açıklamasına rağmen, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği vatandaşları korkuya düşürmüştü.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDAN ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI
Çin'in whuan kentinde 12 Aralık'ta çıkan virüs çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik.
Komşu ülkeler ve AB ülkeleri bizim gibi önlem almadılar. Ancak biz önlemlerimizden önlem disiplinimizden taviz vermedik.
Küresel dolaşıma giren virüslerin ülkemize girişi önlemekte zorlanıyoruz.
Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi test sonucu pozitif çıktı.
Yüksek ateş ve öksürük çıkması sonucu yapılan test sonuçları olumsuz çıktı.
Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.
Hastane mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgileri açıklamak uygun değlidir
Bu ülkemizde görülen ilk vakıadır.
Virüsün yayılmasına karşı önlemler alınmıştır.
Bu virüse karşı hastanelerin hazırlanması ve personelin hazır tutulması aylar öncesinden alınmıştı
Karantina altına alınan erkek vatandaşın genel sağlık durumu oldukça iyi.
Karantina altına alınmış koronavirüs vakıasının, korkusundan çok daha önemli olduğunu unutmamalı.
Bu ilk vakıa bir salgın anlamına gelmez.
Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evinden çıkmasın.
Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım
Vatandaşlarımızın virüse karşı kuralımız 14'tür.
OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Bu arada okulların tatil edilmesiyle ilgili beklentiye Bakanlıktan açıklama geldi,. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle ilgili yaphtığı açıklamalarda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
İTALYA TÜM ÜLKEDE KARANTİNA İLAN ETTİ
Bu arada İtalya, ülkenin tamamını karantina altına alındı. Açıklama İtalyan hükümeti tarafından yapıldı. Ülkeye giriş çıkışlar durdurulurken, halkın salgına karşı alması gereken önlemler tüm TV kanallarından sık sık duyruluyor.
Hastalanmamak için ne yapmalı?
Korona virüsüne karşı dikkat edilmesi gerekenler bir hayli fazla… İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Şükrü Yenice, önlemleri şöyle sıralıyor:
- Ellerinizi temiz tutun, sık sık yıkayın. Ellerinizi sabun ve bol suyla en az 20-30 saniye süreyle yıkayın. Ellerinizi yıkamadan asla ağzınıza, burnunuza ya da gözünüze dokunmayın. El sıkışma ve tanıdıklarla sarılıp öpüşme geleneğinizi askıya alın, hatta bırakın.
- Her gittiğiniz yerde sabun ve su bulamama ihtimaline karşı yanınızda alkol bazlı el dezenfektanı taşıyın.
- Bol sıvı alın, iyi beslenin, bol meyve yiyin, organik gıdalar tüketmeye çalışın, alkol-sigara-mısır şurubu vs. bağışıklığı zayıflatır unutmayın, uykunuzu iyi alın, havasız yerlerden uzak durun.
- Et ve süt ürünlerini iyice pişirerek tüketin.
- Kelle-paça-keçiboynuzu pekmezi gibi besinler virüsü öldürmez, bu iddialara kulak asmayın. Bu yiyecekleri seviyorsanız yiyebilirsiniz ama virüse karşı kurtarıcı değildir. Bitkisel karışımlar, ev yapımı ilaçlar diye satışa çıkarılan şeylere kanıp paranızı kaptırmayın, Sirkeli su ile burun temizliği, bitkisel göz damlaları, yüze buhar maskesi yapmak da iyileştirmez hatta korumaz. Tuzlu suyun korona virüse karşı koruyucu etkisi iddiası da Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görmemiştir, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün de görüşü bu yöndedir. Lütfen böyle iddialara inanıp rahat davranmayın, önlemlerinizi gevşetmeyin. Tuzlu su ile gargara yapmak ağız-boğaz temizliği için faydalıdır, farenjitin (Boğaz iltihabının) iyileşmesine de katkı sağlar ama ağızı boğazı virüsten temizlemez, virüsü öldürmez.
- Hastalardan uzak durun. Yakınınız hasta ise ve hastaneye yatması gerek görülmeyip evde tedavi ediliyorsa eldiven, maske, gözlük ve önlükle yaklaşın ama çok yakın durmayın. Hastanın bulunduğu odadaki yüzeyleri sık sık dezenfekte edin. Hastanızın odası iyi havalanan bir oda olsun, tabak- kaşık vs. yanı sıra mümkünse banyo ve tuvaleti ayrılsın. Çamaşırlarını 60-90 derece arasında deterjanla yıkayın. Ziyaretçi kabul etmeyin. Yanına bir kişi girip çıksın, tüm ev halkı odasına girmesin. Hastaları iyileşinceye kadar evden dışarı çıkarmayın.
- Sağlıklı kişiler maske takmalı. Ancak maske ağız ve burunu tamamen kapatmalı ki mikroplu öksürük-hapşırık kökenli damlacıklar bu engeli aşamasın.
- Grip benzeri öksürük, hapşırık, burun akıntısı belirtileri olan kişiler de maske takmalı ki virüs yakınlarına ve diğer hastalara geçmesin.
- Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişiler bu durumu ciddiye alıp doktora başvurmalı.
- Çok zorunlu olmadıkça hastalığın görüldüğü ülkelere, hatta o ülkelere komşu olan coğrafyalara seyahatler ertelenmeli.
- Havaalanlarındaki kontroller sıkı tutulmalı, yalnız havaalanları değil kara ve deniz taşımacılığı istasyonları da bu önlemlere katılmalı.
- Sosyal medyada yer alan “Çin’in Wuhan Eyalet Hastanesi Başhekimi Dedi Ki”; “Dünyaca Ünlü Alman Profesör Uyarıyor”, “Falan Hoca Filan Ev Yapımı İlaçla Korona Virüs’e Savaş Açtı” gibi başlıklara inanıp kendinizi kandırmayın.