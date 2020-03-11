Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı





Türkiye, koronavirüs salgınına karşı diken üstünde. Günlerdir bazı hastanelerde koronavirüs görüldüğü yolundaki iddialara Sağlık Bakanı Faruk Koca gece yarısı basın açıklaması ile cevap verdi. Çin'de ortaya çıkan, ardından tüm dünyaya yayılan Covid-19 kodlu coronavirüs bugüne kadar 110 ülkede görüldü.

Bugüne kadar 113 bin 851 kişiyi hastanelik eden virüs gün sonuna kadar 4 bin 15 can aldı.

İtalya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi gündemde.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüsle ilgili tüm bilgilerin halktan gizlenmeden duyrulduğunu sık sık açıklamasına rağmen, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği vatandaşları korkuya düşürmüştü.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDAN ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI

Çin'in whuan kentinde 12 Aralık'ta çıkan virüs çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik.

Komşu ülkeler ve AB ülkeleri bizim gibi önlem almadılar. Ancak biz önlemlerimizden önlem disiplinimizden taviz vermedik.

Küresel dolaşıma giren virüslerin ülkemize girişi önlemekte zorlanıyoruz.

Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi test sonucu pozitif çıktı.

Yüksek ateş ve öksürük çıkması sonucu yapılan test sonuçları olumsuz çıktı.

Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.

Aile çevresi ve yakın çevresi tamamı gözetim altındadır. Vatandaşımız virüsü yurt dışından kaptığı belirlendi.

Hastane mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgileri açıklamak uygun değlidir

Bu ülkemizde görülen ilk vakıadır.

Virüsün yayılmasına karşı önlemler alınmıştır.

Bu virüse karşı hastanelerin hazırlanması ve personelin hazır tutulması aylar öncesinden alınmıştı

Karantina altına alınan erkek vatandaşın genel sağlık durumu oldukça iyi.

Karantina altına alınmış koronavirüs vakıasının, korkusundan çok daha önemli olduğunu unutmamalı.

Bu ilk vakıa bir salgın anlamına gelmez.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evinden çıkmasın.

Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım

Vatandaşlarımızın virüse karşı kuralımız 14'tür.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bu arada okulların tatil edilmesiyle ilgili beklentiye Bakanlıktan açıklama geldi,. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle ilgili yaphtığı açıklamalarda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İTALYA TÜM ÜLKEDE KARANTİNA İLAN ETTİ

Bu arada İtalya, ülkenin tamamını karantina altına alındı. Açıklama İtalyan hükümeti tarafından yapıldı. Ülkeye giriş çıkışlar durdurulurken, halkın salgına karşı alması gereken önlemler tüm TV kanallarından sık sık duyruluyor.

Hastalanmamak için ne yapmalı?

Korona virüsüne karşı dikkat edilmesi gerekenler bir hayli fazla… İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Şükrü Yenice, önlemleri şöyle sıralıyor: