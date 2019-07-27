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Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor

Yumurta, patates, makarna, pirinç pişirirken, mangalda et çevirirken aman dikkat.. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yemeğin ocaktayken başladığını söylüyor..

Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor

Yumurta, patates, makarna, pirinç pişirirken, mangalda et çevirirken aman dikkat.. Uzmanlar sağlıklı beslenmenin yemeğin ocaktayken başladığını söylüyor..

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:30
Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor

Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor



Haksız da değiller. Geleneksel pişirme yöntemlerinin çoğunun ne kadar isabetli olduğunu okudukça anlıyoruz. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan besinlerin doğru pişirilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Mesala patates gibi kabuğu ile haşlanabilen sebzeler iyice yıkandıktan sonra soyulmadan haşlanmalıdır. Böylece besin değeri de korunmuş olur.

Mangalda yapılan etlerin aleve en az 15 cm uzaklıkta tutularak pişirilmesi kanserojen etkinin azalmasını sağlayacaktır.


Şehriye ve pirinç, erişte gibi besinlerin kavrularak pişirilmesi de besin kayıplarına sebep olmaktadır. Bu yüzden ısrarla haşlanarak pişirilmesine önem verilmeli.

Süt kaynadıktan 4-5 dakika sonra altı kapatılıp hızla soğutulup cam kavanozlarda buzdolabında en fazla 1-2 gün muhafaza edilmelidir. Sütün fazla kaynatılması besin değerlerinin kaybına sebep olmaktadır.


Ekmeklerin kızartılması kalorisinde değil besin değerinde azalmaya sebep olur. Ekmek, çörek, kurabiye yapmak için hamurun mayalandırılması besin değerinin artmasını sağlayacaktır. Hamur işi olarak adlandırdığımız bu besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kilo kontrolünü sağlamak için 15 günde 1 tüketilmelidir.

Sebze yemekleri pişirirken maden suyu ilave etmek, yeşil ve sarı sebzelerden yapılan salatalara limon veya sirke ekleyerek uzun süre bekletmek A ve C vitamini kaybına yol açar.

Tarhananın güneşte kurutulması, süt ve yoğurdun aydınlık yerde bekletilmesiyle B2, B6 vitamini ve folik asit kaybına neden olur. Bu nedenle tarhana gölgede ve fırında kurutulmalıdır.

Makarna ve erişte gibi B grubu vitaminlerinden zengin besinlerin haşlama suları dökülmemeli, suyu çektirilerek pişirilmelidir. Haşlama suyu dökülür ve ardından soğuk suyun altında tutulursa B1 vitamininde yüzde 80’e varan kayıplar oluşabilir. 

Taze sebzeler büyük parçalar halinde doğranmalı ve az su ile pişirilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler, hiç su koymadan pişirilebilirler. Çünkü sebze yemeklerine gereğinden fazla su ilavesi vitamin ve mineral kayıplarına sebep olur.
 

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