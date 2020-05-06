Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

Uzmanlar, laktozsuz süttün içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirtiyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:37
Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle sahur ve iftarda bir laktozsuz süt içilmesini öneriyor.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, bir bardak laktozsuz süt içilmesini tavsiye ediyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Bu nedenle laktosuz sütün tüketilmesi yararlı olmaktadır” dedi.

Tetra Pak Hakkında

Tetra Pak dünyanın önde gelen gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketidir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yakından çalışarak her gün 160'tan fazla ülkede yüz milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılayan güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 24.000'den fazla çalışanımızla, sorumlu endüstri liderliğine ve sürdürülebilir bir iş yaklaşımına inanıyoruz. "İYİ OLANI KORUR" sloganımız, gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirme vizyonumuzu yansıtmaktadır.

'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
LAKTOZ İNTOLERANSI’NA DİKKAT!..
LAKTOZ İNTOLERANSI’NA DİKKAT!..
Anahtar Kelimeler:
Laktoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
Panik atak kadınları 2 kat daha fazla etkiliyor
Panik atak kadınları 2 kat daha fazla etkiliyor
Astım hastaları, salgın döneminde ilaçlarını düzenli kullanmalı
Astım hastaları, salgın döneminde ilaçlarını düzenli kullanmalı
Tavuk Karası'na (Gece Körlüğü) kök hücre umudu
Tavuk Karası'na (Gece Körlüğü) kök hücre umudu
Doğru seçimlerle yaşlanma sürecini yavaşlatmak mümkün
Doğru seçimlerle yaşlanma sürecini yavaşlatmak mümkün
MS hastaları için ilk online okul açıldı
MS hastaları için ilk online okul açıldı
Koronavirüs hastalarına karantina önerileri
Koronavirüs hastalarına karantina önerileri
Pandemi Döneminde Stres ve Kaygıdan Kurtulmanın Yolları
Pandemi Döneminde Stres ve Kaygıdan Kurtulmanın Yolları
Koronavirüs Salgını Varken Oruç Tutmak Riskli mi?
Koronavirüs Salgını Varken Oruç Tutmak Riskli mi?
Astım hastaları koronavirüsten değil ilaçlarını kesmekten korkmalı
Astım hastaları koronavirüsten değil ilaçlarını kesmekten korkmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim