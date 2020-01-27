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Sağlıklı yaşam hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?

Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler,

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:19
Sağlıklı yaşam hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?

Sağlıklı yaşam hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.

Hızla gelişen iletişim kanallarıyla birlikte tüm bilgiler artık elimizin altında. Hepimiz sağlıklı yaşam, hastalıklar ve tedaviler konusunda önce kendimizin doktoru oluyoruz. En ufak belirtiyi veya şüpheyi internette arayarak milyonlarca bilgiye anında erişebiliyoruz. Peki bu bilgi kirliliği arasında hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu nasıl ayırt edebiliriz?

2018’in en çok satan kitaplarından biri olan ve Tıp Doktoru Prof. Nina Shapiro ile Kristin Loberg’in birlikte kaleme aldığı orijinal adı “Hype” olan “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler”, beslenme ve bilim yayıncılığa yeni bir soluk katma hedefiyle yola çıkan Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan çıktı.

İyi Diyet Diye Bir şey Var mı? Glüten Gerçekten Kötü mü?

Kitap, özellikle sağlık çevre­lerinde sıkça konuşulan komplo teorilerini, ne­denselliğe karşı korelasyon gibi önemli kavramları faydalı ve iyi tasarlanmış bir çalışmayla anlatıyor. “Bilimsel olarak kanıtlanmış en iyi diyet diye bir şey var mı? Glüten gerçekten bu kadar kötü mü? Detokslar toksik olabilir mi? Organik ne zaman “aşırı”ya kaçar?” gibi insanların yapmaya devam ettiği, beklenmedik sonuçları olabilecek en popüler alışkanlıklarından bazılarından bahseden kitap, takıntılı bir hale geldiğimiz pek çok konuda neyin ger­çek, neyin balon olduğunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.


Harvard ve UCLA'daki çalışmalarıyla hem klinik hem de akademik tıpta 20 yıldan fazla deneyime sahip Prof. Shapiro, kitapta egzersizden takviye gıdalara, diyetlerden alternatif ilaçlara, sağlık ve beslenmeye ilişkin pek çok şeyi derinlemesine masaya yatırıyor. Prof. Shapiro kitabı, kişileri popüler sağlık tavsiyeleri hakkındaki gerçeklere karşı uyanık kılmayı sağlayan, gözü açık bir sağlık tüketicisine ve hastasına dönüşmesi için özenli, güveni­lir bir rehber olarak tanımlıyor.


Sabri Ülker Vakfı Yayınları Hakkında:

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle sürdürülebilir projelere imza atan Sabri Ülker Vakfı tarafından 2019 yılının son çeyreğinde hayata geçirildi. Çocuk Kitapları, Popüler Bilim ve Akademik Yayınlar olmak üzere üç farklı kategori de alanının çok satanları ve gelecek vaat eden yeni eserlerini bünyesine alarak okurla buluşturan Sabri Ülker Vakfı Yayınları, uluslararası alanda tıp ve beslenme alanında ses getiren kitapları da Türkçe’ye kazandırmaya hedefliyor.


 

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Sağlıklı YaşamSabri Ülker Vakfı YayınlarıTıpta Ve Sağlıkta Balon Bilgiler
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