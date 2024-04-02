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SAHİM-SEN | Sağlık sektörü emeklileri de çalışmak zorunda kalıyor

Enflasyonist ortam, emeklileri ve çalışanları vurdu. İnsanca yaşamak isteyen başta sağlık çalışanları ve emekli hekimler geçinememekten yakınıyor. 

02 Nisan 2024 Salı 09:34
SAHİM-SEN | Sağlık sektörü emeklileri de çalışmak zorunda kalıyor






SAHİM-SEN | Sağlık emeklileri ve emekli hekimler çalışmak zorunda kalıyor

Sağlık alanında sorunların devam ettiğini, verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren SAHİM-SEN Başkanı Akarken, “Hayatlarının uzun bir dönemini eğitimle ve çalışmayla geçiren hekimler ve sağlık sınıfından meslekler başta olmak üzere diğer meslek grupları  emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalıyor. Sağlıkçıların sorunları ile ilgili birçok talebimiz Meclis’ten geçmiyor. Sağlık çalışanları ve emeklileri açlık sınırı ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.  

 
Enflasyonist ortam, emeklileri ve çalışanları vurdu. İnsanca yaşamak isteyen başta sağlık çalışanları ve emekli hekimler geçinememekten yakınıyor. ‘Emekliliğe yansıyacak, yaşanabilir ücret’ talebiyle sık sık eylem yapan hekimler bıçağın kemiği delip geçtiğini ifade ediyorlar.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söz verdiği pek çok talebin Türkiye Büyük Millet Meclis’inden geçen düzenlemede yer almadığına dikkat çekti. Emekli memurların yoksullukla karşı karşıya kaldığını belirten Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sık sık sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdiğine ancak bunları tutmadığını belirtti. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI OLDUĞU GİBİ DURUYOR

Sağlık çalışanların sorunlarının bir türlü halledilemediğine dikkati çeken SAHİM-SEN’in Başkanı Akarken, “Sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına öncelik verilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Son yıllarda hazırlanan sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, hekimlere 7600 ek gösterge, birinci dereceye inenlere eşit ve adil ek gösterge düzenlemesi, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerinin ısrarla Meclis’te gündeme alınmamaktadır" dedi.

EMEKLİ DE ÇALIŞAN DA AÇLIK SINIRININ ALTINDA EZİLİYOR

Sağlık çalışanları emeklileri başta olmak üzere emekliler hayat pahalılığı karşısında her geçen gün ezildiğini ifade eden Akarken, “Emekçiler yaşadığımız enflasyonist ortamda ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Ne çalışan halinden memnun ne de emekli… İşin daha vahim ve acı tarafı ise emekli hekimler başta olmak üzere emeklilerin çalışmak zorunda kalmasıdır. Emekli hekimlerden tutun da sağlık sınıfı meslek grupları, mühendisler, teknisyenler, teknikerler kısacası bütün meslek grupları açlık sınırının altında ezildiğine şahit oluyoruz. Hekimler, hayatlarının uzun bir dönemini eğitimle ve çalışmayla geçirmektedir. Bu kadar yoğun ve yorucu uğraşlara rağmen başta hekimler ve bütün meslek erbabı emeklilik sonrasında bu çabalarının karşılığını almak istemektedirler. Geldiğimiz noktada ise derin bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya kaldığımızı üzülerek belirtmeliyim. Yüzlerce binlerce emekli umutsuz ve mutsuz bir şekilde yarınını görememektedir.  Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın insanca yaşamasını talep ediyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Emeklilerin hak ettiği bir gelir düzeyinin ve yaşam standardının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” yorumunu kullandı.

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