Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sahurda süt için, uzun süre tok kalın

Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:20
Sahurda süt için, uzun süre tok kalın

Sahurda süt için, uzun süre tok kalın

Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.

Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önerdi. Bir bardak sütün 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, oruç tutanlara sahurda süt içmeleri tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Neriman İnanç, “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı olur, hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. ABD'li bilim adamları, insan bünyesinin acıkma ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor, bir bardak sütün midenin boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tuttuğunu belirtiyorlar” diye konuştu. İnanç, süt şekeri laktozun açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduğunu, bileşimindeki yağın da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusu sağladığını belirtti. Sütün Ramazan’da sıcaklarda terle kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına da destek olduğunun altını çizdi.

Kilonuzu korumak için tatlı ihtiyacını sütlü tatlılarla giderin

Uzun süreli açlığın bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olduğuna ve Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, “Ramazan ayında kurulan geleneksel sofralarımızda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükselten şerbetli hamur tatlıların yer aldığını görüyoruz. Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve daha az enerji almamız sayesinde Ramazan süresince kilo almamızı engeller” dedi.

Sahurun vazgeçilmezi: İçli kete
Sahurun vazgeçilmezi: İçli kete
Prof. Dr. Özyaral: Domates suyu 8 saat süreyle tokluk hissi veriyor
Prof. Dr. Özyaral: Domates suyu 8 saat süreyle tokluk hissi veriyor
“Sahurda tok tutması için tüketilen besinler ağız kokusuna yol açıyor“
“Sahurda tok tutması için tüketilen besinler ağız kokusuna yol açıyor“
Diğer içecekler suyun yerini tutmaz!
Diğer içecekler suyun yerini tutmaz!
Hurma ithalatına 5 yılda 143 milyon dolar harcandı
Hurma ithalatına 5 yılda 143 milyon dolar harcandı
Anahtar Kelimeler:
SahurSahurda Süt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Solunum yetersizliğinde egzersiz tedavisi | Pulmoner rehabilitasyon nedir?
Solunum yetersizliğinde egzersiz tedavisi | Pulmoner rehabilitasyon nedir?
Bağımlılık hastalık mı, tedavisi var mı?
Bağımlılık hastalık mı, tedavisi var mı?
Tablet ve telefonlar çocukların algılarını sınırlıyor
Tablet ve telefonlar çocukların algılarını sınırlıyor
Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın
Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın
Panikt Atak kontrolü için 10 altın kural
Panikt Atak kontrolü için 10 altın kural
Türkiye’de ilk kez Travma Psikolojisi Kongresi düzenlendi
Türkiye’de ilk kez Travma Psikolojisi Kongresi düzenlendi
Sağlıklı yağların bulunduğu besinler
Sağlıklı yağların bulunduğu besinler
İdrarı tutmak enfeksiyona sebep olabilir
İdrarı tutmak enfeksiyona sebep olabilir
Koronavirüse barşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin
Koronavirüse barşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin
Korona virüsüne karşı hangi önlemler alınmalı?
Korona virüsüne karşı hangi önlemler alınmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim