Salgın hemşirelerin değerini bir kez daha gösterdi



Anadolu Sağlık Merkezi, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği bilimsel toplantı ile Türkiye’nin her yerinden hemşireleri buluşturdu. 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ve online olarak da katılımın gerçekleştiği “Küresel Sağlık İçin Hemşirelik” başlıklı bilimsel toplantıda; Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Birsen Civil Subaş, Johns Hopkins Hastanesi Hemşirelik Kıdemli Başkan Yardımcısı, Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deborah J. Baker, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Azize Atlı Özbaş ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sergül Duygulu toplantıya katılarak deneyimlerini paylaştı.

Tüm dünyada 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası bu yıl da Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (ICN) belirlediği “Hemşireler öncü bir ses: Küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve haklarına saygı gösterin” teması ile güçlü bir şekilde kutlanıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi, önemli konukları ve konularıyla dikkat çeken “Küresel Sağlık için Hemşirelik” isimli bilimsel toplantı ile Türkiye’nin her yerinden hemşireleri buluşturdu. Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi’nin iş birliği içerisinde olduğu ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Johns Hopkins Medicine’den Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deborah J. Baker’in de katılım gösterdiği 11 Mayıs’taki toplantıya, dileyen herkes online olarak da katıldı.

Hemşireler olmadan sağlık olmaz

Bilimsel toplantı ile ilgili bilgiler veren Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Birsen Civil Subaş, “Hemşirelerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri, mesleği görünür kılma, güçlendirme ve hemşirelik mesleğine yatırım yapmanın önemi gibi konulara değinilen özel bir program oluşturduk. Hemşirelerin yaşadığı zorluklar pandemi döneminde daha da arttı ve görünür oldu. Tüm bu konulara hem’ın katılımı ile değinmiş olmamız, ayrıca önemli” dedi.

Global anlamda yetersiz iş gücü sorununun hemşirelik mesleğini zorlaştırdığına değinen Birsen Civil Subaş, “Buna bağlı olarak ortaya çıkan aşırı iş yükü, düşük ücret, şiddet, mesleğin değersizleştirilmesi gibi konular en büyük sorunlarımız. Hemşireliğin gücünün farkında olunmasına, hangi alanda, hangi kurumda çalışırsa çalışsın tüm meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde güçlenmeye, pozitif çalışma ortamlarına, seslerinin duyulmasına, hemşirelik mesleğine yatırım yapılmasına ihtiyaç var. Esnek, yüksek nitelikli hemşirelik iş gücü oluşturma ve hemşire haklarını koruma en büyük mesleki ihtiyaçlarımızdan. Hemşireler olmadan sağlığın olmayacağını unutmamalıyız” diye konuştu.

Hemşireleri destekleyen bir hastaneyiz

Anadolu Sağlık Merkezi’nin açıldığı günden bu yana hem hastalarını hem çalışanını merkeze koyan, en büyük sermayesi insan olan ve çalışanına yatırım yapan bir kurum olduğunun altını çizen Birsen Civil Subaş, “Birçok alanda hemşirelerimize, ekip arkadaşlarımıza yatırım yapan, onları destekleyen bir kurumun parçası olmanın ayrıcalıklarını yaşıyoruz. Eğitim, gelişim, kariyer, güçlendirme, görünür kılma gibi birçok konuda sürdürülen birçok çalışma var ancak tek başına bizim kurumsal yatırımımız ve desteğimiz yeterli değil maalesef. Yaşanan sorunlar ulusal ve tüm meslektaşlarımızın sorunları. Unutmayalım ki, herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir” açıklamasında bulundu.

Mücadelesine devam eden tüm hemşirelerin günü kutlu olsun

Birsen Civil Subaş, “Yaşadığı tüm zorluklara ve mesleki kısıtlara rağmen, mesleki ve etik değerlerinden, kalite anlayışından, profesyonelliğinden, şefkatinden ödün vermeden, üretmekten, geliştirmekten vazgeçmeden mücadelesine devam eden tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı içtenlikle kutluyorum. Bu dönemde gücümüzün ve değerimizin farkında olmanın, kullanmanın, en önemlisi tam da bu dönemde birlik olmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Hemşireler pandemi sürecinde çok acı çekti

Johns Hopkins Medicine’in tek bir hastanesinde 4000 hemşirenin çalıştığına vurgu yapan Johns Hopkins Hastanesi Hemşirelik Kıdemli Başkan Yardımcısı, Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deborah J. Baker, “Johns Hopkins’te hemşirelik mesleğine yatırım yapmayı çok önemsiyoruz. Pandemi sürecinde hemşireler olarak çok acı çektik, çok yıprandık. Ancak pandemi bize pek çok şey de öğretti. Kendimizi geliştirdik, inovatif bakış açımız ve esnekliğimizi kullandık. Johns Hopkins hemşireliği için kalite, güvenlik, bilimsel araştırmalar yapmak, kanıta dayalı konuşmak önemli. Ekip ruhuna, takım olmaya da büyük değer veriyoruz” şeklinde konuştu.

Hemşirelere değer verilmesi ve takdir edilmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Deborah J. Baker, “Hemşireler için sağlıklı çalışma ortamları yaratılması, maddi, manevi destek görmeleri kuruma ve mesleğe bağlanmaları açısından da çok önemli. İyi olmaları, iyi hissetmeleri, motivasyonlarının yüksek olması için her şey yapılmalı. Pandemi tüm dünyaya hemşireliğin ne kadar önemli ve değerli bir meslek olduğunu, desteklenmelerinin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İş sonuçlarının lokomotifinin hemşireler olduğu unutulmamalı. Pandemide biz tamamen personele odaklandık, maddi manevi destek olduk. Mutlu olmaları ve motivasyonlarının yüksek olması için elimizden geleni yaptık” dedi.

Hemşirelerin sürekli eğitim ve gelişimine çok önem veriyoruz

Johns Hopkins hemşireleri olarak misyonlarının sürekli eğitim almak ve kendilerini geliştirmek olduğunu dile getiren Dr. Deborah J. Baker, “Biz kendi hastanelerimizde personelimize çok yatırım yapıyor ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını önemsiyoruz. Eğitimlerine ve takdir almalarına önem veriyor, hemşireleri destekliyoruz. Kurumlar, hemşirelerin kendilerini geliştirmeleri için ortamlar yaratmalılar. Sadece iyi hemşireleri işe almak önemli değil, onları elde tutmak ve gelişmeleri için fırsatlar yaratmak da çok önemli. Hemşirelerin uzmanlıklarına saygı duyulmalı, sözlerine güvenilmeli, değer verilmeli. Hemşireler karar verici olarak rol alabilmeliler. Sağlıklı bir çalışma ortamında konuşabilmek de çok önemli. Sesimizi hep duyurmalıyız. Buna fırsat da verilmeli” şeklinde konuştu.