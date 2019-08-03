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Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın

Yaz ayının son dönemecine girdiğimiz bu günlerde, uzmanlar Saman Nezlesi (alerjk rinit) için şimdiden uyarıyor. Alerjik rinit belirtileri haberin devamında 

Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın

Yaz ayının son dönemecine girdiğimiz bu günlerde, uzmanlar Saman Nezlesi (alerjk rinit) için şimdiden uyarıyor. Alerjik rinit belirtileri haberin devamında 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 06:50
Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın

Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın


Polen, sadece ilkbahar mevsimin değil sonbahar aylarında da hayatımızı zorlaştırabilir. Polenlerin mevsiminde değil bazen türüne göre sene boyunca havaya salındığını hatırlatan uzmanlar özellikle sabah saat 05.00-10.00 arası, gerekmedikçe dışarı çıkmayın" uyarısı yapıyor. 

Sonbahar gibi ara mevsimlerde sık görülen saman nezlesi (alerjik rinit), birçok kişinin hayat kalitesini bozabiliyor. 

Saman nezlesinin en sık görülen alerjik hastalıklar arasında olduğunu belirten uzmanlar toplumun yaklaşık yüzde 20'sini bu rahatsızlığın etkilediğine dikkat çekiyor. 

SAMAN NEZLESİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ 

Burunda kaşıntı, sulanma, hapşırma, aksırma nöbetleri, damakta kaşınma, öksürük ve boğaz ağrısı, boğazı temizleme isteği, gözlerde sulanma ve kaşıntı olarak kendini gösteriyorlar. Uzmanlara göre, alerjik rinitin ortamda bulunan polenler, hayvan tüyleri, toz parçacıkları gibi bir alerjinin, nefes alma sırasında burna alındığını, burnun iç yüzeyine yapışması ile alerjene karşı hassasiyeti olanların burnunda mikrobik olmayan bir iltihap sonucu ortaya çıkabiliyor.


Burun tıkanıklığı sonucu ağızdan nefes alındığında dışarıdan gelen polen tozları ve hava süzülmeden direkt içerisindeki yabancı maddelerle birlikte akciğere gitmektedir. Bu durumda hava soğuk olursa akciğerleri üşütebiliyoruz. Tozlu havalarda ise boğazı tahriş eden durum, Kuru havanın etkin olduğu dönemlerde akciğeri ve solunum yollarını kurutabilir.

Alerjik rinit tedavisinde temel yöntem alerjenden korunmaktır. Polen alerjisinde polenlerin en fazla uçuştuğu sabahları saat 05.00 ile 10.00 arası açık havaya çıkılmamalı, ağız ve burnu kapatan maskeler kullanılmalı, araçta giderken camlar açılmamalı, dışarıda gözlük ve şapka kullanılmalı, gözlükler her gün yıkanmalı, alerjiye karşı doktora başvurulmalıdır.

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