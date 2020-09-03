Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sanofi ve GSK, Covid-19 aşısında klinik çalışmasına geçiyor

Sanofi ve GSK, COVID-19 adjuvanlanlı rekombinant protein bazlı aşısının Faz 1/2 klinik çalışmasını başlatıyor

03 Eylül 2020 Perşembe 18:38
Sanofi ve GSK, Covid-19 aşısında klinik çalışmasına geçiyor

Sanofi ve GSK, Covid-19 aşısında klinik çalışmasına geçiyor

COVID-19 ile mücadelede Nisan 2020’de güç birliği yaparak adjuvanlı rekombinant protein bazlı aşı adayı için çalışmalara başlayan Sanofi ve GSK, aşı adayının Faz 1/2 klinik çalışmasına başlandığını duyurdu.

Klinik öncesi çalışmaları, güvenlik ve bağışıklık tepkisi anlamında ümit verici olarak nitelendirilen aşı adayının Faz 1/2 çalışması, 400'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşecek. Sanofi ve GSK, klinik çalışmaların başarılı olması halinde 2021'de bir milyar doza kadar üretim hedefiyle planlama yapıyor.

Sanofi ve GSK, etkisini sürdüren küresel salgınla mücadeleye destek hedefiyle COVID-19'a karşı yenilikçi teknolojilerini kullanarak adjuvanlı bir aşı geliştirmek amacıyla Nisan 2020’de güçbirliği yaptığını açıklamıştı. Faz 1/2 klinik çalışmalarına başlanan aşı adayı, Sanofi’ninmevsimlik grip aşılarından birinde ve GSK’nın yerleşik pandemik adjuvan teknolojisinde mevcut aynı protein-bazlı rekombinant teknolojiyi kullanıyor.


Bugün başlayan Faz 1/2 klinik çalışması, COVID-19 aşı adayının güvenliğini, vücudun aşıya vereceği tepkiyi ve bağışıklık sisteminin reaksiyonunu değerlendirmek amacı ile tasarlanmış bir çalışmadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 araştırma tesisinde yapılan araştırmaya toplam 440 sağlıklı yetişkin kaydoldu. Sanofi ve GSK, geliştirdikleri aşının Faz 3 çalışmasının başlatılmasını destekleyecek ilk sonuçları Aralık 2020 başında bekliyor. Tüm bu klinik çalışmaların başarılı sonuçlar vermesi halinde, aşının ruhsat başvurusunun 2021'in ilk yarısında yapılması planlanıyor.

Binali Yıldırım ve Eşi tedavi altına alındı
Binali Yıldırım ve Eşi tedavi altına alındı
Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır
Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli
Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli
Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Koronavirüs'te en çok vakıa artışı Ankara'da
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
SanofiCOVID19GSKAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli
Aynı anda koronavirüs ve gribe yakalanmak daha tehlikeli
Cildi yenileyen besinler | 9 besinle cildinizi yenileyin
Cildi yenileyen besinler | 9 besinle cildinizi yenileyin
Diş hekimlerini tükenmişlik sendromu vurdu
Diş hekimlerini tükenmişlik sendromu vurdu
Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı
Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
Baş Ağrısı ve Kusma Güneş Çarpması Belirtisi Olabilir
Baş Ağrısı ve Kusma Güneş Çarpması Belirtisi Olabilir
Hemoroid | Tedavi, İyileşme ve Daha Fazlası
Hemoroid | Tedavi, İyileşme ve Daha Fazlası
Bal antibiyotikten daha etkili | Oxford Üniversitesi açıkladı
Bal antibiyotikten daha etkili | Oxford Üniversitesi açıkladı
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim