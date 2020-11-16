

Saraçoğlu tarifini verdi | Koronavirüse karşı ada çayı damlası



Koronavirüsle mücadelede doğal yöntemleri tavsiye eden Cumhurbaşkanı sağlık başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 salgınına karşı gargara önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Covid-19’a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili.

Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

YILLAR ÖNCE DE AYNI ÖNERİYİ YAPMIŞTI

İbrahim Saraçoğlu 2017 yılında hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber’de de aynı öneriyi yapmıştı. Saraçoğlu, “Bademcik için adaçayı ile gargara yapın” demişti.

