Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin

Hayatın bir parçası olan yaşlanma; cilt, saç ve eklemlerdeki değişikliklerin yanı sıra gözde de gerçekleşiyor. Yaşla birlikte görme sisteminde de birtakım değişikliklerin görülebildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Sağlıklı bir yaşam tarzı dengeli beslenmeden geçiyor. Görme sisteminde yaşa bağlı olarak görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığı da sağlıklı beslenme ile geciktirilebilir” dedi. Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, sarı nokta hastalığını geciktiren 13 besini ve faydalarını sıraladı...

Balık

Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynaklarıdır. Yağlı balıklar, bağırsaklarında ve vücut dokularında yağ bulunan balıklardır. Bu nedenle onları tüketmek daha yüksek seviyelerde omega-3 bakımından zengin balık yağı sunar. En yararlı omega-3 seviyelerini içeren balıklar tuna, somon, alabalık, orkinos, sardalye ve hamsidir.

Ispanak

Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan bir grup yeşil yapraklı sebzedir. Bir fincan ıspanak, görme yeteneğini iyileştirmede önemli olan yaklaşık 20.4 mg iki bileşene sahiptir. Ispanak pişirilme dışında suyu sıvı hale getirilip içecek olarak da tüketilebilir.

Mısır

Mısır, birçok şekilde tüketilebilen bir besindir. Lezzetli bir besin kaynağı olmasının yanında görme sistemine katkısı vardır.

Yumurta

Yumurta mükemmel bir protein, omega 3, lutein ve E vitamini kaynağıdır. Doğada serbest gezen tavuklar, doğru miktarda lutein ve zeaksantin içerdiği bilinen en iyi yumurta kaynağıdır.

Narenciye

Görüşünüzü geri kazanmaya yardımcı olan başka bir yiyecek kategorisi, C vitamini bakımından zengin meyvelerdir. C vitamini açısından zengin gıdalar, portakal, limon greyfurt gibi tüm narenciye meyvelerini içerir.

Brokoli

Brokoli yüksek bir lif konsantrasyonuna sahiptir ve C vitamini açısından da zengindir. Lutein ve zeaksantinin yanı sıra, brokoli içinde bulunan diğer büyük besin beta karoten. Bu üç besin, görmeyi iyileştirmek için gereklidir. Çeşitli şekilde kolaylıkla hazırlanıp tüketilebilir.

Kiraz

Önemli oranda karbonhidrat içermekle beraber çeşitli mineral ve vitamin ihtiva eder.

Papaya, A vitaminine dönüştürülen karotenoidler ve beta-karoten gibi büyük antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantinin ek bir yararı, gözleri UV ışınlarının hasarından korumaya yardımcı olmalarıdır. Papaya bu besinlerin her ikisini de içerir.

Yaban mersini

Yabanmersini meyvesi tüketilebilir veya takviye olarak alınabilir. Yaban mersini birçok mineral ve vitaminin yanı sıra lutein ve zeaksantin içerir.

Kale

Kale, bir lahana türüdür. Son yıllarda bilinirliği oldukça artmıştır. Kanserle savaşan antioksidanlar ve vitaminler sağladığı bilinmektedir. Bu sebzeler mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır ve hem lutein hem de zeaksantin içerir. Araştırmalar, bir fincan lahanada toplam 23.8 mg lutein ve zeaksantin olduğunu göstermektedir.

Baklagiller

Mercimek, börülce, yeşil bezelye ve yeşil fasulye, vücudumuzun besinleri ve vitaminleri emmesine yardımcı olan harika bir çinko kaynağıdır. Baklagiller ayrıca büyük bir protein kaynağıdır.

Kuruyemiş

Kaju fıstığı, ceviz ve badem gibi tüm fındıklar, büyük omega-3 yağ asitleri ve vitamin kaynaklarıdır. Ayrıca gözün hücrelerini ve dokusunu koruyan lutein, zeaksantin ve E vitamini içerirler.

Et

Kırmızı et çinko bakımından zengindir. Gözün kendisi, özellikle retina ve retinayı çevreleyen vasküler dokuda yüksek düzeyde çinko içerir. Çinko, maküla dejenerasyonu ve yaşa bağlı görme kaybını geciktirmeye yardımcı olabilir.

Taze ve besleyici gıdalar tüketmek daha sağlıklı bir yaşam tarzı için en iyi yoldur, ancak taze sebze ve meyvelere her zaman yeterli erişim olmadığı durumlarda takviye olarak vitamin ve mineral tüketilebilir.