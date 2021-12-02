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Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Sarımsak tüketimi bağışıklık sisteminin güçlü olmasına katkı sağlar mı? Sorunun cevabını Diyetisyen Elif Bilgin Baş verdi

02 Aralık 2021 Perşembe 09:08
Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir mi?


Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Sarımsak kendi küçük etkisi büyük bir sağlık deposudur. Sarımsak vitaminler, mineraller ile besin elementleri yönünden çok çeşitli ve zengindir. Yapısında çeşitli sülfür bileşikleri, proteinlerin yapı taşını oluşturan birçok aminoasitler, germanyum ve selenyum başta olmak üzere kalsiyum, bakır, potasyum, demir, magnezyum, çinko gibi mineraller bulunur. Bu zengin içerik, vücudumuzun iklime ve mevsime uyumunu kolaylaştırır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. 

Sarımsağa tat ve kokusunu veren sülfürlü bileşikler tümör oluşumunu engeller. Sarımsağın içinde bulunan germanyum ve selenyum mineralleri antihipertansif özelliği sayesinde tansiyonun daha dengeli olmasını sağlar. 

Sarımsakta ayrıca alisin, alliin ve ajoenin gibi bileşikler bulunur. Bu bileşikler antibiyotik ve anti viral etki göstererek kışın hastalanmamızı engeller. Hasta olduğumuzda kolay iyileşmemizi sağlar. 

Aşırı tüketilen sarımsağın olumsuz etkileri görülür. Yapısında yer alan kükürtlü bileşikler alerjiye neden olabilmektedir. Sindirimi sırasında ortaya çıkan gazlar bağırsağın sağlıklı yapısına zarar verebilir. Kan inceltici etkisi ile aşırı ve kan sulandırıcı ilaçlarla beraber dikkatsiz tüketimi olumsuzluklara neden olabilir. Günlük 2 diş çiğ sarımsak tüketimi uygundur. 

Anahtar Kelimeler:
SarımsakBağışıklık Sistemi
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