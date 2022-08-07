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Sayılar her gün artıyor ama tedbir yok

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaz ayları olmasına rağmen Koronavirüs salgını devam ediyor. Kurban bayramından sonra kendi tedbirini almaya çalışan vatandaşlar maske takmaya başladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 19:49
Sayılar her gün artıyor ama tedbir yok

SAĞLIK BAKANLIĞI KATLANAN RAKAMLARI AÇIKLADI


Bir ay öncesine göre 14 günlük koronavirüs vaka sayısı 16 katına, 14 günlük ölüm sayısı 7 katına çıkmış durumda. Uzmanlar uyarıyor: Herkes takmıyorsa sizin çift maske takmanız bile virüs bulaşmasını engelleyemez.

Kovid-19 salgınında altıncı dalganın etkisi devam ederken, virüs neredeyse her evin kapısını çalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, bir ay öncesine göre 14 günlük vaka sayısı 16 katına, 14 günlük ölüm sayısı 7 katına çıkmış durumda. Haftalık vaka sayısı yüzde 61 artarken, haftalık ölüm oranı da yüzde 64 arttı.

Omicron'un alt varyantı olarak tanımlanan BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hız ve riskinin de diğer varyantlardan çok daha yüksek düzeyde olduğunu belirten uzmanlar bizzat yaşadıkları örnekler üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyorlar.

Toplu taşımada maske

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, kapalı ortamlarda maske takmayanlar nedeniyle tam aşılı ve maskeli kişilere bile virüs bulaştığını belirtirken, "Annem, uçak yolculuğunda ve havaalanındaki maskesizler nedeniyle 2.5 yıl sonra Kovid oldu. 4 doz aşılı ve çift maskeli olmasına rağmen virüsle tanıştı. Annem, aşılı olduğu için hastalığı hafif atlatmış durumda ancak risk gruplarını korumamız için kapalı alanlar ile toplu ve şehirlerarası taşımada mutlaka maske zorunluluğu getirilmeli. Aksi halde riskli gruplardaki virüs yayılım ve ölüm oranları artacaktır" dedi.

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Son Güncelleme: 07.08.2022 19:54
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