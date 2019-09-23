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Şeker bırakmanın yolları | Sadece 3 gün ara verin, farkı görün

Şekerin neden olduğu sorunlarla ilgili araştırma yapan İsveçli doktor Andreas Eenfeldt diyet hakkında ortaya atılan efsaneleri bir kenara bırakmanızı öneriyor. Eenfeldt size verilen işaretleri dikkate almanızı tavsiye ediyor. 

Şeker bırakmanın yolları | Sadece 3 gün ara verin, farkı görün

Şekerin neden olduğu sorunlarla ilgili araştırma yapan İsveçli doktor Andreas Eenfeldt diyet hakkında ortaya atılan efsaneleri bir kenara bırakmanızı öneriyor. Eenfeldt size verilen işaretleri dikkate almanızı tavsiye ediyor. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:43
Şeker bırakmanın yolları | Sadece 3 gün ara verin, farkı görün

Şeker bırakmanın yolları | Sadece 3 gün ara verin, farkı görün

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şeker tüketiminde Türkiye, dünya sıralamasının değişmez rekortmenleri arasında bulunuyor. 2018 verilerine göre en çok şeker tüketen ülkeler arasında 8. sırada bulunan Türkiye'de şeker tüketimine bağlı hastalıklar da artış gösteriyor. Peki sadece 3 gün şeker tüketimine ara verirsek vucudumuzda ne gibi değişiklikler olur.

Şekerin neden olduğu sorunlarla ilgili araştırma yapan İsveçli doktor Andreas Eenfeldt diyet hakkında ortaya atılan efsaneleri bir kenara bırakmanızı öneriyor. Eenfeldt size verilen işaretleri dikkate almanızı tavsiye ediyor. 

Şekeri hayatımızdan tamamen uzaklaştıramıyoruz. Ancak hemen hemen herkes 1 gün bile olsa en azından çayına şeker atmamayı denemiştir. Vücudumuz bizi şekere ihtiyacı varmış gibi yanıltsa da aslında şekere ihtiyacımız olmadığını ve sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekir. Şekeri bir türlü bırakmaya yeltenemiyorsanız işte en azından 3 gün bile şekeri terk ettiğinizde vücudunuzda meydana gelebilecek değişimler.

Yıllarca diyet yapıp yağlı yiyecekleri hayatınızdan çıkarmayı denediz değil mi? Ancak iş sadece yağlı yieyecekleri bırakmakla bitmiyor. İsveçli doktor Andreas Eenfeldt diyet hakkında ortaya atılan efsaneleri bir kenara bırakmanızı önererek, size verilen işaretleri dikkate almanızı tavsiye ediyor. 

Yağın vücudumuza ihtiyacı olduğunu Prof. Dr. Canan Karatay’da her defasında söylüyor. İsveçli doktor Andreas Eenfeldt yağ tüketimini tamamen bırakmamamız gerektiğini ancak şeker tüketimini tamamen bırakmamız gerektiğini tavsiye ediyor. Bu şekilde olduğunda kalıcı olarak daha ince vücuda daha iyi bir cilde ve saçlara sahip olabileceğinizi belirtiyor.

Aldığınız her ürünün kalorisine bakmanıza gerek kalmaz. Buna rağmen ilk fark edeceğiniz şey belinizin incelmesi olur.


Şeker tüketimini sadece üç günlüğüne bıraktığınızda, doygunluk hissini farkedersiniz. Böylece daha az yemek yeseniz de açlık hissetmezsiniz. Bunu deneyen birçok insan akşam yemeğinde artık daha az yemeğe ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

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