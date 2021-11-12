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Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski var

Türkiye’deki göz hekimlerini temsil eden tek çatı kuruluş Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’de yaklaşık 1 milyon şeker hastasının kör olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 

12 Kasım 2021 Cuma 22:13
Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski var

Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski var

Türk Oftalmoloji Derneği, Dünya Diyabet Günü ile ilgili açıklama yaptı . TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon şeker hastası olduğunu, bu hastaların yüzde 10’un yaklaşık 1 milyon kişinin diyabete bağlı körlük yaşama riski olduğunu söyledi.

Her yıl 14 Kasım tarihinde kutlanan ‘Dünya Diyabet Günü’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, Dünya Sağlık Örgütü’nün şeker hastalığını 21. Yüzyıl’ın pandemisi ilan ettiğini, dünyada 463 milyon şeker hastası olduğunu belirterek dünyada her yıl yaklaşık 4 milyon 200 bin kişinin diyabet ya da diyabete bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

 

Diyabetlilerin yarısını tespit edebiliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre şeker hastalığının en hızlı arttığı ve nüfusunun yüzde 15’inin diyabet olduğu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu sözlerine ekleyen Kapran, “Diyabet hastalarının yarısını tespit edebiliyoruz. Hem pandemi koşulları hem de doktora gitmeyen hastalar sebebiyle gerçek diyabetli hasta sayısını bilemiyoruz. Şekerin en fazla rahatsızlık verdiği organ gözlerimiz. Şeker, gözlerde kanama yaparken, göz arkasında da su birikmesine neden oluyor. Bu sebeplerle hastaları tespit edemeyince göz rahatsızlıklarını tedavi etmemiz de çok zor oluyor” dedi.

1 milyon kişi kör olabilir

Türkiye’deki şeker hastası sayısının 10 milyona yaklaştı tahmin edildiğini aktaran, Ziya Kapran, 1 milyon kişinin kör kalma riski bulunduğunun altını çizdi. Kapran şöyle devam etti:

“Şeker hastalarının göz tedavisinde ortaya çıkan görme kaybı oranını geri döndürmek mümkün olmuyor ama tedaviye başladıktan sonra daha fazla görme kaybı yaşanmasını engelleyebiliyoruz. Örneğin şeker hastasının görme oranı yüzde 50 azaldı. Bizim yapacağımız tedavi ile gözdeki görme kaybı oranını yüzde 50 de tutmaya çalışıyoruz. Kaybedilen görme oranı geri gelmiyor maalesef. Yaptığımız iğne ya da lazer tedavisiyle yüzde 80 başarı oranıyla görme kaybını durdurabiliyoruz. Ama hastalığa ne kadar geç müdahale edilirse, görme o seviyede kalır. O sebeple şeker hastalığının erken ve zamanında tedavisi çok önemli. Şeker daha fazla ilerlerse ağır ameliyatlar yapılması gerekiyor, göz içinde meydana gelen kanamaların temizlenmesi gerekiyor.”

Her yıl göz doktoruna gidilmeli

Şeker hastalarının gözlerinde bir şikayeti olmasa bile her yıl göz doktoruna gidip göz bebeğini büyüttürerek ayrıntılı bir retina muayenesi gerektiğini söyleyen Kapran, “Çünkü hasta çok iyi görebilir gözün rahatsızlığı anlaşılmaz, bunlar yavaş yavaş başlayan bulgular, o yüzden şeker hastaları yılda bir kez mutlaka göz doktoruna gitmeli” diye konuştu.

Türk hekimleri çok bilgili

Kapran son olarak ülkemizde de bu konuda çok fazla yetişmiş doktorlar olduğunu, hekimlerin çok bilgili olduğunu, TOD’un bu alandaki yeni bilgileri eğitimlerle üyelere verildiğini ve yurtdışındaki gelişmeleri, ülkemizde yaşanan vakaları çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Anahtar Kelimeler:
şeker Hastası
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