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Sert Saç Tipleri İçin Şampuan Tavsiyeleri

Saçlar ihtiyacı olan nemi kaybedince kuruluk nedeniyle kabarma, sert doku, cansız görünüm ortaya çıkıyor.

Sert Saç Tipleri İçin Şampuan Tavsiyeleri

Saçlar ihtiyacı olan nemi kaybedince kuruluk nedeniyle kabarma, sert doku, cansız görünüm ortaya çıkıyor.

29 Ekim 2019 Salı 23:56
Sert Saç Tipleri İçin Şampuan Tavsiyeleri

Sert Saç Tipleri İçin Şampuan Tavsiyeleri

Dış etkenler nedeniyle zarar gören, kuruyan saçlar hepimizin onarmak için bir çok yolu denediği saç tipleridir. Saçlar ihtiyacı olan nemi kaybedince kuruluk nedeniyle kabarma, sert doku, cansız görünüm ortaya çıkıyor. Bu sağlıksız görünümle beraber saçlar şekil almıyor, her geçen gün daha da sertleşiyor. Kuru ve sertleşen saçları kendine getirmek için bitkisel yağlar veya bitkisel yağlarla hazırlanmış, silikon, paraben içermeyen şampuanlar kullanabilirsiniz.

Saçların sertleşmesine neden olan etkenler;

Saçların kuru olmasında saçın doğal yapısı önemlidir. Parlak, dökümlü saçlar gördüğümüzde özeniriz ancak her saç maalesef dökümlü, yumuşak ve parlak olmayabilir. Sert saçlara sahip olan insanların çoğunun ana nedeni saç yapısının sert ve kuru olmasından kaynaklanır. Sert saçlar zor taranır ve her zaman mat bir görüntüsü vardır. Fakat bazı saçların doğal yapısı sert olmadığı halde sert ve kuru görünüm oluşur. Bunlar çevresel faktörlerden oluşan yıpranmalar ve kuruluktur.

Yaz aylarında deniz ve güneşe çok maruz kalan saçların yapısı sertleşir, kırılır, yıpranır ve parlaklığını yitirir. Yine bilinen bir diğer gerçek kış aylarında yağış, is ve dumana maruz kalan saçlarda sertleşme görülür. Saçın sertleşmesinin bir diğer nedeni ise kimyevi maddeler ile saçların boyanmasıdır. Saçları sertleştiren bu boyalar saçtan akıp gidene kadar saçın sert olmasına etki eder.

Yıkanan saçların kurutulma aşamasında kullanılan kurutucular da saçın kurumasına etki eder. Doğal ya da çevresel faktörlere bağlı olarak kuru ve sert görünen saçlara nem kazandırmak gerekir ki bu saçlar yumuşak ve parlak görünsün. Bitkisel yağlarla veya bitkisel yağ aromalı şampuanlarla saça nem ve güç kazandırmak mümkün.

Örneğin;

At Kuyruğu Yağı; Saçları güçlendirir daha hızlı ve çabuk uzamasını sağlarken aynı zamanda saçları besler ve kuru görünen saç yapısını parlaklaştırır.

Zeytin Yağı; Yüzyıllar boyu şampuan olarak kullanılmış olan zeytin yağı, saçları parlak ve yumuşak görünmesini sağlar. Saç derinizdeki kan dolaşımını arttırır. Zeytin yağına biberiye, Hint yağı ilave ederseniz zeytinyağının saça faydaları artabilir.

Bakım yağı kullanmak zaman, sabır ve uğraş ister. Eğer bu şekilde bakım yapmaya vaktiniz yoksa içeriğinde bu yağları bulunduran bitkisel şampuanlar kullanarak saçlarınızın kuruluğunu iyileştirebilirsiniz.

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