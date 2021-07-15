Sıcak havalarda kalbi yoran 9 önemli hata

Kalp, sıcağı hiç sevmiyor! Sıcak hava sağlıklı kişilerde kalp hastalıklarını başlatabileceği gibi, mevcut hastalıkları ise daha da şiddetlendirebiliyor. Öyle ki tansiyon problemlerinden ritim bozukluklarına, daha önemlisi kalp krizine neden olabiliyor! Yapılan araştırmalara göre; 25 dereceden sonraki her 5 derecelik sıcaklık artışı, kalp krizi riskini yüzde 5 oranında artıyor. Bu nedenle kalpte ciddi problemlerin gelişmemesi için aşırı sıcaklara karşı tedbirler almak yaşamsal öneme sahip. Ancak hemen hepimizin günlük yaşantımızda sıkça yaptığımız bazı hatalar var ki kalbimizi oldukça yoruyor ve bu hastalıkların gelişmesine veya var olan hastalıkların tetiklenmesine neden olabiliyor. Peki kalbimizi zorlayan bu hatalar neler? Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen aşırı sıcaklarda kaçınmanız gereken 9 önemli hatayı anlattı; önemli önerilerde bulundu.

Hata: Bu saatlerde dışarıya çıkmak!

Doğrusu: Mecbur değilseniz, güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmayın. “Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, serin ortamlarda bulunmaya çalışın” uyarısında bulunan Prof. Dr. Sinan Dağdelen, “Ortamdaki ısının 24-25 derecede arasında olması en ideal ısı seviyesidir” diyor.

Hata: Yeterince su içmemek

Doğrusu: Vücudunuzdaki sıvı kaybını önlemek için günde kilo başına 30 ml su içmeyi asla ihmal etmeyin. Ancak dikkat! Böbrek yetersizliği veya kalp hastalığınız varsa, sıvı kısıtlaması gerektiği için tüketmeniz gereken su miktarını mutlaka hekiminize danışın.

Hata: Yürüyüş yaparken vücudu aşırı yormak

Doğrusu: Kalp ile damar sağlığımız için düzenli ve tempolu yürüyüş yapmamız çok önemli. Ancak vücudumuzu aşırı yormamak kaydıyla! Çünkü yaz aylarında, özellikle açık havada yapılan uzun süreli ve tempolu yürüyüş ile egzersizler sıvı kaybını artırarak tansiyonun düşmesine, bunun sonucunda da bayılmalara yol açabiliyor. Bunun yanı sıra kalp ve böbrek hastalarında organ hasarını da artırabiliyor. Sağlığınız için yaz mevsiminde kısa molalar vererek yürümeniz gerekiyor. Kalp damar hastaları için en sağlıklı yürüyüş, düz zeminde, kalp fonksiyonlarının durumuna ve hastanın yaşına göre 3-5 km/saat hızında yapılan yürüyüşlerdir. Kalp hastalığı olmayan kişiler ise > 5 km/saat hızında yürüyebilir veya koşabilirler.

Doğrusu: Ani sıcak-soğuk değişiminden kaçınmanız da kalp sağlığınız için dikkat etmeniz gereken bir başka önemli kural. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, sıcak ortamdan aşırı soğuk klimalı ortamlara girmemeniz gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Çünkü damarlarda ani kasılma ve vücuttaki sıvı dengesinin yer değiştirmesi tansiyonda oynamaya neden olabiliyor ve kalp ritmini bozabiliyor. Ayrıca klimaya doğrudan maruz kalmayın ve klimalarınızın filtrelerini yenilemeyi ihmal etmeyin. Aksi halde gelişebilecek olan enfeksiyon ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği sorununu daha da şiddetlendirebiliyor”

Hata: İlaçları düzenli kullanmamak

Doğrusu: Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen kalp ve tansiyon ilaçlarınızı mutlaka hekiminizin önerdiği şekilde düzenli olarak almanız ve ihmal etmemeniz gerektiğini belirterek, uyarılarına şöyle devam ediyor: “Tansiyon veya nabızda düşme ve yükselme gibi anormallikler olursa hekiminizle mutlaka görüşmeli ve ilaçların doz ayarlamalarını birlikte yapmalısınız. Özellikle tansiyon ilacı veya idrar söktürücü ya da kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız hekiminizin belirttiği miktarda sıvıyı her gün mutlaka almalı ve doktorunuzun belli aralıklarla önerdiği tahlilleri de mutlaka yaptırmalısınız”

Hata: Mideye fazla yüklenmek

Doğrusu: Kalp sağlığınız için midenizi aşırı doldurmayın. Prof. Dr. Sinan Dağdelen sık ve aralıklı yemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerektiğini hatırlatarak, “Aksi halde kan akımı mide ve bağırsaklara yönelmek zorunda kalıyor. Kalbe giden kan miktarının azalması sonucunda da kalp damar hastalığı gelişebiliyor. Bol sıvı gıdalar, taze meyve, salata, çorba, komposto veya yoğurt tüketmeniz de vücudunuzdaki sıvı kaybını önlemeniz için önemli” diyor.

Hata: Havuza aniden atlamak, soğuk duş almak

Doğrusu: Aşırı sıcaklarda aniden denize veya havuza atlamayın, vücudunuzu suya yavaş yavaş alıştırın. Aynı şekilde soğuk duş almamaya da özen gösterin. Aniden soğuk su damarlarda büzülmeye neden olarak tansiyonun yükselmesini tetikleyebiliyor. Damarlarda büzülme uzun sürerse veya tansiyon krizleri oluşursa, kritik kalp damar hastalıkları olan kişilerde kalp krizine neden olabiliyor.

Hata: Terleten kıyafetler giymek

Doğrusu: Terlemek vücuttaki suyun atılmasına yol açıyor. Dolayısıyla aşırı terlemeyi önlemek için hafif, açık renkli, ter emici ve sentetik olmayan kumaşları tercih edin. Ayakkabılarınızın hava alan, nemden koruyan, hafif ve rahat tabanlı olmasına dikkat edin. Ayrıca şapka ve gözlük takmayı da ihmal etmeyin.

Hata: Bu içeceklerin tüketimini abartmak

Doğrusu: Kafeinli içecekler ve alkol sıvı yerine geçmiyor, hatta aşırı alkol vücuttan sıvı kaybını artırarak dehidratasyonu hızlandırabiliyor. Sodanın içinde bulunan sodyum (tuz) da vücutta daha fazla sıvı tutulmasına neden olarak kan basıncını yükseltebiliyor.