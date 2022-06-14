Sıcaklarda kara erik hoşafı ile serinleyin

Yaz ayları, özellikle sıcakların bastırmasıyla insanları bunaltıyor. Bazen nefes almakta bile zorlandığımız yaz aylarında vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmek önemlidir. Dr. Fevzi Özgönül, ev yapımı hoşafın adeta bir vitamin deposu olduğuna dikkat çekti ve özellikle yaşlanmaya savaş açmak için yaz aylarında sıklıkla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıcak yaz aylarında hava sıcaklığı çok artığı için vücudumuz çok terleyerek su kaybederiz tabii ki terleme ile sadece su değil vücudumuzdan bir kısım mineralleri de kaybederiz. Bu su ve mineralleri vücudumuza geri koymak için mutlaka sıvı bir şeyler içmeliyiz. Günümüzde su tüketimi özellikle kilo problemi yaşayanlar arasında çok azdır. Bu problemi olan kişilerin sindirim sistemi düzgün çalışmadığı için yiyeceklerde sindiremedikleri şekeri ya tatlı olarak veya tadı olan bir içecek tüketerek gidermeye çalışırlar. Aslında su içmek diğer tüm içeceklerden çok daha önemlidir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı sudur.

Kara erik hoşafı en faydalısı

Dr. Fevzi Özgönül, hoşaf tüketimiyle ilgili şu şekilde konuştu: "Su içemiyor veya arada su dışında bir başka alternatif arıyorsanız size hoşaf önerelim. Diğer tüm alternatif içecekler ile karşılaştırıldığında hem kendinizin hazırlayabileceği, doğal ve en önemlisi içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral içerdiği için asırlardır, kullanılan hoşafı tekrar hatırlama zamanımız geldi de geçiyor bile. Kimisi taze meyveden yapılana komposto, kuru meyveden yapılana hoşaf dermiş ama bence biz Türk halkı olarak hepsine hoşaf deriz. Birçok hoşaf tarifi vardır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı kara erik hoşafı. Kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucudur. Vücuda giren ve kendi ürettiğimiz serbest radikal dediğimiz zararlı maddeleri en iyi temizleyen yiyeceklerin başında ise kuru erik gelir."