Şifalı eller bu kez basına uzandı

Trakya'da sağlık alanında bugün bir marka haline gelen Edirne Özel Ekol Hastanesi kurulduğu günden bu yana

Başhekim Dr. Turhan Gazioğlu'nun yönetimi başkanlığında uzman doktorları, deneyim ve tecrübe dolu cerrahları ve güleryüzlü personeli ile hasta vatandaşlara şifa dağıtmaya devam ediyor.

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Edirne ve çevre illerindeki hastaların sağlığına kavuşmak ve sağlıklı kalmak için ilk tercih olarak seçtikleri Edirne Özel Ekol Hastanesi, donanımlı modern cihazları, 30'un üzerinde birbirinden değerli uzman hekimleri ve 250 kişilik çalışanı ile hizmette sınır tanımıyor.

ANKARA'DAN BAŞARILARI İLE GELDİ

Kadrosunu hergeçen gün güçlendiren Ekol Hastanesi, daha evvel Ankara'da bulunan Özel Akropol Hastanesi'nde görev yapan ve başarılarıyla adından söz ettiren Dr. Feyzan Kadir ERCAN'ı transfer ederek kadrosuna dahil etmesi hastalar tarafından sevinçle karşılandı.

TRAKYA'NIN GURURU "ÖZEL EKOL HASTANESİ" Midesinde duyduğu rahatsızlık üzerine Dr. Feyzan Kadir ERCAN tarafından yapılan incelemeler neticesinde geçirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Gazeteci Kemal KAÇMAZ, "Bugün bir daha görüyorum ki, Trakya'nın gururu diye manşetlere taşıdığımız Özel Ekol Hastanesi ve uzman kadroları bu övgüyü fazlasıyla hakediyor. Donanımlı cihazları, tecrübeli uzman hekimleri, aile sıcaklığında personeli ile sağlık sektöründe bir numaralar. Şifalı ellerini bu defa bize de uzattılar. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

GÖNÜL DOLUSU TEŞEKKÜR

Gazeteci KAÇMAZ, tedavisi süresince güleryüzleriyle ilgisini eksik etmeyen Ekol Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Gazioğlu'na, Dr. Feyzan Kadir Ercan'a, Dr. Tufan Elipek'e, Hemşireler Ayşe, Cansu, Hale ve Nilay başta olmak üzere Ekol Hastanesi çalışanlarının hepsine gönül dolusu sonsuz teşekkürlerini iletti.

Bizde Skyturk iyigunler.net ailesi olarak emeği geçenlere teşekkür eder, daha nice hastalara şifa dağıtmaya devam etmelerini temenni ederiz.