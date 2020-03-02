Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulmak mümkün

Kalp krizi riskini iki buçuk kat artıran sigara, ömrümüzden de çalıyor. Peki, bu bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız? Bu sorunun yanıtını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık veriyor.

Dünyada her yıl sigara bağımlılığı nedeniyle 4.9 milyon kişi hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu rakamın 2020’de 10 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmalar, sigaranın kalp krizi riskini 2,5 kat arttırdığını gösteriyor. Ayrıca erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35’ine, kadınlarda ise yüzde 15’ine sigara bağımlılığı neden oluyor. Sigara bağımlılığı yaşam süresini kadınlarda 14,5 yıl, erkeklerde ise 13,2 yıl kısaltıyor.

İyileşmeye evimizden başlamalıyız

Ülkemizde ve dünyada başlıca halk sağlığı sorunu olan sigara bağımlılığının sigara içen kişiler kadar içmeyenlere de zarar verdiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, “Yapılan çeşitli araştırmalar evlerin %70’inde sigara kullanan en az bir kişi olduğunu gösteriyor. Sigara içilen ortamlarda dumana maruz kalan kişiler pasif içici olarak ciddi zarar görüyor. Bu nedenle özellikle çocukların olduğu ortamlarda sigara içilmemesine özen gösterilmeli. Çocukları ve gençleri sigaradan korumak hepimizin sorumluluğudur. İyileşmeye önce evimizden başlamalıyız” diyor.

İhtiyacınız olan gerçekten sigara mı?

Psikolog Dilek Saltık, sigara bağımlılığın başta anksiyete (kaygı bozukluğu), unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü olmak üzere depresif duygu durumu, huzursuzluk, öfke, uyku bozukluğu gibi birçok psikolojik etkisinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin psikoterapiden faydalanabileceğini belirten Saltık, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sigara kullanımının yoğun olduğu ortamları gözlemlediğimde, kişiler bir akşam yemeğinden sonra, yoğun iş temposunun ardında verdikleri molada veya stresli bir süreçte sigaraya başvurduklarını anlıyorum. İhtiyacınız olan sigara mı? Yoksa bu süreçleri yönetmek mi? Sigara kullanımına hangi anlamlar yüklendiğiniz çok önemli. Siz bir davranışı sıklıkla tekrarladığınızda bir süre sonra o davranış alışkanlığa dönüşür. Sigara içmekte bir davranış alışkanlığıdır. Bu davranışın altındaki temel ihtiyaçlarınızı fark edip bu süreçleri yönetmek için adıma attığınızda bağımlılık zincirini kırmak için kontrolü elinize almış olursunuz. Psikoterapide, danışanın sigara tercih ettiği süreçleri yönetmesi, bu süreçte ortaya çıkan psikolojik etkileri ile baş etmesi, hayatının kontrolünü eline alarak sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi hedeflenir. Sigara bağımlılığı konusunda psikoterapiden destek alabilirsiniz. Çünkü sağlıklı yaşamak herkesin hakkıdır.”