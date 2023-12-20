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Sık Duş Alanlar Dikkat! Cilt Kuruluğuna Sebep Oluyor!

Kış mevsiminde sıcak suyla alınan duşun cilt kuruluğuna neden olmasına dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Serpil Uysal önemli tavsiyelerde bulundu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 09:26
Sık Duş Alanlar Dikkat! Cilt Kuruluğuna Sebep Oluyor!






Sık Duş Alanlar Dikkat! Cilt Kuruluğuna Sebep Oluyor!

Kış aylarında cildimiz daha kuru ve cansız görünür. Önlem alınmadığında süreç ilerleyerek bu kuruluk, pullanma ile başlayıp kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanama ile kendini gösteren egzamaya dönüştürür. Peki, neden özellikle kış aylarında bu durumla karşı karşıya kalıyoruz? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Serpil Uysal sizler için anlattı.
 

Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yok!

Özellikle soğuk havayla direk temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluğun daha fazla olduğu bölgelerdir. Sık duş alan kişilerde de kuruluk daha fazladır. Küçük çocuklarda daha sık gördüğümüz ve soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalaması ile tükürüğün hasarlandırıcı etkisi ağız çevresinde çatlama ve kızarıklık ile kendini gösteren dudak egzaması hiç de seyrek değildir. Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yoktur. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur. 

Atopik yapılı ciltler daha özenli olmalı!

Ayrıca günlük hayatta kullandığımız kozmetik ürünler, sıcak su, kimyasal maddeler içeren deterjanlar, giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgâra maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı da kuruluğa yol açan sebepler arasında. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, metabolik bazı faktörler ve tiroid bezinin yeterince çalışmıyor oluşu da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bol su tüketimi ve cildinin yapısının iyi tespit edilmesi önemlidir. Atopik (alerjik) yapılı kişiler normal bireylere göre daha kuru bir cilde sahiptir. Günlük hayatın düzenlenmesi, kullanılan ürünlerin seçimi önem arz eder. Duşta sürekli keselenmek ve uzun zaman geçirmenin cilt kuruluğunu arttırdığını bu sebeple duş sonra nemlendirici krem kullanılması gerekir. 

Sabundan kaçının!

Losyon formunda kullanılacak ürünler özelikle banyo sonrası ilk 3 dakika içinde kullanımı tercih edilmelidir. Cildine nemlendirici kullanamayan kişiler banyoda, banyo yağlarını hemen duş sonrası kurulanmadan sürebilirler. Kullanılan duş jelleri ve temizleyiciler duruma göre nemlendirici içerikli ya da syndet formunda yani sabun olmayan temizleyiciler olmalıdır. Sabun kullanımı cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyeli kişiler için kokusuz ve renksiz ürünler daha az alerji riski olduğu için tercih edilmelidir. 

Dışarıya çıkarken nemlendiricinizi sürmeyi ihmal etmeyin!

Özelikle dışarı çıkarken açıkta kalan alanlara nemlendirici kullanımı önemlidir. Nemlendirici tercihleri kullanılacak bölgeye göre değişir. Yüz bölgesinde kullanılacak nemlendiriciler kişinin cilt tipine göre değişir. Yağlı ciltler su bazlı nemlendiriciler kullanması gerekirken kuru ciltler daha yağlı ürünler kullanmalıdır. Yüzde yağlı ürünlerin kullanımı sivilceyi tetikleyebilir. El bölgesinde vücuda göre daha yağlı ürünler kullanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:
Sıcak DuşCilt Kuruluğu
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