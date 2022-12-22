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Sık yaşanılan el problemine dikkat

Özellikle gece artan elektriklenme,elin çevirerek bir şeyi açmaya çalışması halinde veya kaldırma hareketleri sırasında his bozukluğu meydana geliyorsa, bu işaretlere dikkat

22 Aralık 2022 Perşembe 23:11
Sık yaşanılan el problemine dikkat

Sık yaşanılan el problemine dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Alperen Korucu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Karpal Tünel Sendromu, bir veya her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellikli rahatsızlıktır. El bileğinin ortasında oluşan ve ilk 3 parmağa dağılan median sinirin bası altında kalmasına bağlı olarak ağrı, güç kaybı ve uyuşukluk ile kendini belli eder.

Bu hastalığın diğer belirtileri; Özellikle gece artan elektriklenme, elin çevirerek bir şeyi açmaya çalışması halinde veya kaldırma hareketleri sırasında his bozukluğu meydana gelmesi ayrıca bazen omuza kadar yayılan ağrıdır.

Bu belirtiler, median sinirin el bileğinden ele geçiş oluşturduğu bölgede mevcut olan tünel içerisinde sıkışması sonrasında meydana gelir. Elin parmaklarına hareket sağlayan tendonların bir kısmı bu tünel içerisinde ilerler.

Hastalık fazla kilolular, alkol kullananlar, diyabet hastalığı ve damarsal rahatsızlıklarında normal durumlardan daha fazla oluşabilir.Hastalığa yatkın meslek grupları ise aktif araba kullananlar,marangozlar,elde bulaşık yıkayanlar, tenis ya da masa tenisi oynayanlar,fazla bilgisayar kullananlar kısacası el bileğini tekrarlayan şekilde hareketlerle uğraşanlar. Kadınlarda hamilelik döneminde de meydana gelebilir. Fakat geçici bir durumdan ibarettir.

Hastalığın tanısı için el bileğine refleks çekici ile vurulur. Kişinden el parmaklarında elektrik çarpması (şok) benzeri bir yanıt alınır. Bu Tinel bulgusudur. EMG testi ile de kesin tanı sağlanabilir.

Op.Dr.Alperen Korucu,'' Ağır olmayan hastalarda el bileğine istirahat vermek amacı ile çeşitli bileklik ya da  ateller ile tedavi edilebilir. Tünel içerisine çeşitli enjeksiyonlar yapılabilir.Enjeksiyon uygulamaları tünel içerisindeki ödemi azaltmaya yardımcı olacaktır, bununla beraber el bilekliği kullanımı uygundur.Bu tedaviye yanıt alınamayan ya da geç evrede tanı konmuş olan hastalarda cerrahi tedavi gerçekleştirilir.Bu işlem hastanın hastaneye yatış yapmasını gerektirmeyen lokal anestezi ile yapılabilecek bir uygulamadır.''dedi.

Anahtar Kelimeler:
El Sorunu
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