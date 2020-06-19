Sinekten koronavirüs geçer mi?

Virüs taşıyorlar mı? Sivrisineğe dikkat
Havaların ısınıp yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte COVID-19 ilgili endişelere sivrisinek ve karasineklerden virüs bulaşıp bulaşmayacağı da eklendi. Bugüne kadar sıtma, sarıhumma, Dengue humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisinekler ile evlerde çokça görülen karasineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor.
Koronavirüs bulaştırıcılığıyla ilgili bir tespitin olmamasına rağmen, sivrisineğin pek çok başka ciddi hastalığı bulaştırdığına dikkat çeken Doç. Sezgin, Dengue- Humması’nın ( DENV)son on yılda dünya çapında hızla yayılan ve sivrisinek yoluyla bulaşan en önemli virüs hastalıklarından birisi olarak kabul edildiğini hatırlattı. Dengue ateşi virüsünün 4 ayrı serrotipi var yani 4 kez aynı hastalığa yakalanma riski bulunuyor.Latin Amerika ve Asya ülkelerinde bu hastalığın ölümcül olabilen şekilleri rapor edilmiştir.Her yıl dünyada 100-400milyon insanın Dengue virüsü ile infekte olduğu DSÖ tarafından bildiriliyor.Ve ateş ve soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösterir ancak iyi bakım,profesyonelce erken tanı ve tedaviyle ölüm oranını %1 in altında tutmak mümkün olur.
Sıtma-Malarya’nın sivrisinek yoluyla bulaşan öldürücü bir diğer hastalık olduğunu belirten Sezgin, “Dünya Sağlık Örgütü 2018’te 91 ülkede 228 milyon sıtma hastası olduğunu bildirdi. En çok Afrika’da görülen bu hastalığın üçte ikisi beş yaş altı çocuklarda görüldü. Bir diğer virüs enfeksiyonu::2015 Zika virüs salgınında 84 ülkede hastalık olguları rapor edildi.” dedi.
Sivrisinekle mücadelenin önemine dikkat çeken Sezgin, sivrisineklerden korunmak için önerilerini şöyle sıraladı:
- Durağan suyu kurutun. Sivrisinek bir çay kaşığı durgun suda bile yaşayabilir.
- Hava akımını sağlayın. Sivrisinek güçlü uçamaz.
- Günün belli saatlerinde dikkatli olun, sivrisinek akşam karanlığını sever.
- Dışarıda böcek uzaklaştırıcı kıyafet giyiniz. Sinek kovucu sıvılar kullanabilirsiniz.