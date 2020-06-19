Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sinekten koronavirüs geçer mi?

* Her yıl yaz ayları geldiğinde kabusumuz olan sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığa bu yaz “koronavirüs bulaştırır mı?” endişesi eklendi. Uzmanlar

19 Haziran 2020 Cuma 10:40
Sinekten koronavirüs geçer mi?

Virüs taşıyorlar mı? Sivrisineğe dikkat

Havaların ısınıp yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte COVID-19 ilgili endişelere sivrisinek ve karasineklerden virüs bulaşıp bulaşmayacağı da eklendi. Bugüne kadar sıtma, sarıhumma, Dengue humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisinekler ile evlerde çokça görülen karasineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor.

Uluslararası ve ulusal sağlık kuruluşları salgın başladıktan sonra zaman zaman yaptıkları açıklamalarda bugüne kadar sivrisinek ve karasinekten Covid 19 virüs bulaştığı yönünde bir vaka ve tespit olmadığını belirtiyorlar. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, sineklerin bulaştırıcılığıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Covid-19’un öncelikle havayoluyla, enfekte kişinin öksürük, burun akıntısı, hapşırması sonucu damlacık yoluyla sosyal mesafeyi (kişiler arası 1.8metre uzaklık) korumayan kişilere bulaşabildiğini vurgulayan Sezgin, virüsün bulunduğu bir yüzeye temas sonucu yüz, burun, göz(gözyaşı kanalı) kanalından bulaşabildiğini söyledi. Sivrisineklerden bulaşmanın gerçekleşmesi için ise virüsün sivrisineğin salyasında veya bağırsağında çoğalması, öncelikle de sivrisineğin enfekte olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sezgin, “Dünya Sağlık Örgütü de Amerikan Sivrisinek Kontrol Birliği, Hastalık Kontrol Merkezi de sivrisineğin Covid-19’a vektör olamayacağını kabul ediyor. Bunun sebebi sivrisineğin bulaş olması için önce kendisinin enfekte olması gerektiğidir. Ancak bu olmadığı için bulaştırması kabul edilmiyor” dedi.

Koronavirüs bulaştırıcılığıyla ilgili bir tespitin olmamasına rağmen, sivrisineğin pek çok başka ciddi hastalığı bulaştırdığına dikkat çeken Doç. Sezgin, Dengue- Humması’nın ( DENV)son on yılda dünya çapında hızla yayılan ve sivrisinek yoluyla bulaşan en önemli virüs hastalıklarından birisi olarak kabul edildiğini hatırlattı. Dengue ateşi virüsünün 4 ayrı serrotipi var yani 4 kez aynı hastalığa yakalanma riski bulunuyor.Latin Amerika ve Asya ülkelerinde bu hastalığın ölümcül olabilen şekilleri rapor edilmiştir.Her yıl dünyada 100-400milyon insanın Dengue virüsü ile infekte olduğu DSÖ tarafından bildiriliyor.Ve ateş ve soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösterir ancak iyi bakım,profesyonelce erken tanı ve tedaviyle ölüm oranını %1 in altında tutmak mümkün olur.

Sıtma-Malarya’nın sivrisinek yoluyla bulaşan öldürücü bir diğer hastalık olduğunu belirten Sezgin, “Dünya Sağlık Örgütü 2018’te 91 ülkede 228 milyon sıtma hastası olduğunu bildirdi. En çok Afrika’da görülen bu hastalığın üçte ikisi beş yaş altı çocuklarda görüldü. Bir diğer virüs enfeksiyonu::2015 Zika virüs salgınında 84 ülkede hastalık olguları rapor edildi.” dedi.

Sivrisinekle mücadelenin önemine dikkat çeken Sezgin, sivrisineklerden korunmak için önerilerini şöyle sıraladı:

  • Durağan suyu kurutun. Sivrisinek bir çay kaşığı durgun suda bile yaşayabilir.
  • Hava akımını sağlayın. Sivrisinek güçlü uçamaz.
  • Günün belli saatlerinde dikkatli olun, sivrisinek akşam karanlığını sever.
  • Dışarıda böcek uzaklaştırıcı kıyafet giyiniz. Sinek kovucu sıvılar kullanabilirsiniz.
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor
Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor
Sınav kaygısını yenmenin püf noktaları
Sınav kaygısını yenmenin püf noktaları
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSivrisinek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Ellerimizi temiz tutayım derken hastalanmayın
Ellerimizi temiz tutayım derken hastalanmayın
Terlemekten Değil Ter Kokmaktan Korkuyoruz
Terlemekten Değil Ter Kokmaktan Korkuyoruz
Yaz güneşinin cildinizi yaşlandırmasına izin vermeyin
Yaz güneşinin cildinizi yaşlandırmasına izin vermeyin
Karaciğerin Sessiz Çığlığı
Karaciğerin Sessiz Çığlığı
Yaşlılar için ömrü uzatan 4 egzersiz
Yaşlılar için ömrü uzatan 4 egzersiz
Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler
Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler
Nane Limon rahatlatıyor olabilir | Bulantı alarm zili olabilir
Nane Limon rahatlatıyor olabilir | Bulantı alarm zili olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim