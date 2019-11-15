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Sinüzitten korunmanın püf noktaları 

Baş ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri.

Sinüzitten korunmanın püf noktaları 

Baş ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri.

15 Kasım 2019 Cuma 10:04
Sinüzitten korunmanın püf noktaları 

Sinüzitten korunmanın püf noktaları 


Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, "Yüzümüzde ve kafatasımızda sinüs denilen ve burun içerisine açılan boşlukların iltihaplanması anlamına gelen sinüzit, sonbaharla birlikte tetikleniyor.

Grip ve nezleden kapalı ortama; elektrikli ısıtıcılardan burun kıkırdağı eğriliğine dek birçok etkenin yol açabildiği sinüzit normalde yaklaşık 10 günlük tedaviyle iyileştirilebilen bir hastalık. Ancak bazı hastalarda bu durum kronikleşebilir; 3 aydan uzun süren sinüzit olguları kronik sinüzit olarak değerlendirilir ve mutlaka bir KBB hekimi tarafından değerlendirilmelidir" diyor. Dr. Esin Özlem Atmış sinüzitten korunmanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.


Yüzünüzü soğuktan koruyun

Mevsim normallerine uygun giyinin. Çok soğuk, kuru ve rüzgarlı havalarda burun deliklerini ve yüzünüzü de koruyun. Kuru havalarda burun iç örtüsü de (mukozalar) kuruyor ve bu durum burun salgısını katılaştırıp, akımı zorlaştırarak sinüslerde daha kolay sıvı birikimi ve enfeksiyona yol açıyor. Nezle ve grip nedeniyle gelişen burun akıntısı ve burun tıkanıklığı da uzun bir süre devam ederse sinüslerde enfeksiyon gelişmesine yol açabiliyor.


Ortamı nemlendirin

Bulunduğunuz ortamın ısısına ve nemine dikkat edin; gerekirse bir köşeye koyacağınız bir kap sıcak su ile ortamı nemlendirin.


Yastığınıza dikkat edin

Yüksek yastıkta uyumak sinüs akıntılarının daha rahat geçişini sağladığı için başınızın yüksekte olmasına dikkat edin, yüksek yastık kullanın.


Burun yıkaması yapın

Tuzlu, karbonatlı sular ile bol bol burun yıkaması yaparak sinüs akıntılarını temizleyin. Evde 1 litre temiz ılık suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek bu karışımı kendiniz de yapabilirsiniz.


Hijyeni sağlayın

Bakteri ve virüsleri azaltmak için sık sık ortamı havalandırarak bulunduğunuz mekanın havasının temizlenmesine özen gösterin. Yorgan, battaniye ve halıları düzenli olarak temizletmeniz de ev tozu akarlarının azalmasını sağlayıp, alerjinin tetiklenmesini önlüyor.


Sağlıklı beslenin

Başta su olmak üzere bol sıvı tüketin; her gün sebze ve meyveye beslenmenizde yer verin; düzenli uyuyun. Bu şekilde bağışıklık sistemi kuvvetlenerek sinüziti tetikleyecek olası hastalıklara karşı koruyor.


Grip aşısı yaptırın

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış "Özellikle kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindeki kişiler gibi risk grubunda bulunanların grip aşısı yaptırmayı ihmal etmemesi gerekir" diyor.

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