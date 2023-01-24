Psikoloğun amacı insanların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamaktır. Psikologlar insanların sağlıklı bir şekilde işlev görmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar.

Psikologlar, insanların zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarına karşı tedavi etmek için eğitim almıştır. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, ilişki sorunları, travma, öfke yönetimi ve daha birçok konu bulunur. Ayrıca, Şişli psikolog kişilerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını korumak için önleyici önlemler de alabilir.

Psikologa gitmek, kişilerin kendileriyle ilgili sorunlarını anlamak ve çözmek için iyi bir seçenektir. Ayrıca, psikologlar kişilerin daha iyi bir hayat sürdürebilmelerine ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olabilir. Siz de Şişli psikolog arıyorsanız , psikolojik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şişli Çocuk Psikoloğu



Şişli çocuk psikologları, çocukların ve gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlıkları ile ilgili hizmetler sunarlar. Şişli çocuk psikoloğu , çocukların ve gençlerin çeşitli sorunlarına, sorunlarına ve sağlık sorunlarına karşı tedavi etmek için eğitim almıştır.

Çocuk psikologları genellikle şunları yaparlar:

Çocukların ve gençlerin davranış, duygu ve düşüncelerini incelerler.

Çocukların ve gençlerin öğrenme, okuma, yazma, dinleme veya dil becerileri gibi zihinsel ve duygusal sorunlarını tanımlar ve tedavi ederler.

Çocukların ve gençlerin davranış sorunlarını tedavi ederler, örneğin okulda veya evde davranış sorunları, hiperaktivite veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( ADHD), öfke yönetimi sorunları.

Çocukların ve gençlerin zihinsel sağlık sorunlarını tanımlar ve tedavi ederler, örneğin depresyon, anksiyete, travma veya stresle başa çıkma sorunları.

Çocukların ve gençlerin aile ilişkilerini inceler ve aile ilişkileri sorunlarını tedavi ederler.

Çocukların ve gençlerin okul performansını değerlendirir ve okul performansı sorunlarını tedavi ederler.

Çocukların ve gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

Çocuk psikologları çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar, örneğin terapi, oyun terapisi, okul terapisi, aile terapisi, grup terapisi veya bireysel terapi.

Şişli Oyun Terapisi

Oyun terapisi, oyunlar ve oyuncaklar kullanarak çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel sağlıklarını desteklemek amacı ile yapılan bir terapidir. Şişli oyun terapisi , çocukların duygusal ve davranış sorunlarının yanı sıra öğrenme ve konsantrasyon sorunlarını çözmek için kullanılır.

Oyun terapisi, çocukların duygusal sorunlarını ifade etmelerine ve anlamlandırmalarına yardımcı olur. Bu terapi, çocukların duygusal ve davranış sorunlarını çözmek için oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine olanak tanır. Örneğin, çocuklar travma yaşadıklarında oyun terapisi ile olayları yeniden oynayarak kendilerine daha iyi anlamlandırmalarına olanak sağlar.

Şişli oyun terapisti ayrıca çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, öğrenme ve konsantrasyon sorunlarını çözmelerine, dil becerilerini arttırma ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranış sorunlarının yanı sıra, zihinsel sağlık sorunlarını çözmek için de kullanılabilir. Örneğin, çocuklar ADHD gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da otizm spectrum bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunları ile karşı karşıya ise oyun terapisi ile dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır.

Şişli Ergen Psikoloğu

, ergenlerin (13-18 yaş arası) zihinsel, duygusal ve sosyal sağlıkları ile ilgili hizmetler sunarlar. Ergen psikologları, ergenlerin çeşitli sorunlarına, sorunlarına ve sağlık sorunlarına karşı tedavi etmek için eğitim almıştır.

Ergen psikologları genellikle şunları yaparlar:

Ergenlerin davranış, duygu ve düşüncelerini incelerler.

Ergenlerin zihinsel sağlık sorunlarını tanımlar ve tedavi ederler, örneğin depresyon, anksiyete, travma veya stresle başa çıkma sorunları.

Ergenlerin davranış sorunlarını tedavi ederler, örneğin okulda veya evde davranış sorunları, hiperaktivite veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( ADHD), öfke yönetimi sorunları.

Ergenlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve kişiler arası ilişkileri düzgün şekilde yürütmelerine yardımcı olur.

Ergenlerin aile ilişkilerini inceler ve aile ilişkileri sorunlarını tedavi ederler.

Ergenlerin okul performansını değerlendirir ve okul performansı sorunlarını tedavi ederler.

Ergenlerin cinsel veya diğer kimlik konularına ilişkin sorunları tanımlar ve tedavi ederler.

Ergenlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

Ergen psikologları ergenlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar, örneğin terapi, oyun terapisi, okul terapisi, aile terapisi, grup terapisi veya bireysel terapi.

Şişli Yetişkin Psikoloğu

Şişli yetişkin psikologları, yetişkinlerin (18 yaş ve üstü) zihinsel, duygusal ve sosyal sağlıkları ile ilgili hizmetler sunarlar. Yetişkin psikologları, yetişkinlerin çeşitli sorunlarına, sorunlarına ve sağlık sorunlarına karşı tedavi etmek için eğitim almıştır.

Yetişkin psikologları genellikle şunları yaparlar:

Yetişkinlerin davranış, duygu ve düşüncelerini incelerler.

Yetişkinlerin zihinsel sağlık sorunlarını tanımlar ve tedavi ederler, örneğin depresyon, anksiyete, travma veya stresle başa çıkma sorunları.

Yetişkinlerin davranış sorunlarını tedavi ederler, örneğin okulda veya evde davranış sorunları, hiperaktivite veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( ADHD), öfke yönetimi sorunları.

Yetişkinlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve kişiler arası ilişkileri düzgün şekilde yürütmelerine yardımcı olur.

Yetişkinlerin iş hayatı ile ilgili sorunlarını tanımlar ve tedavi ederler, örneğin iş yerinde davranış sorunları, stres veya motivasyon sorunları.

Yetişkinlerin aile ilişkilerini inceler ve aile ilişkileri sorunlarını tedavi ederler.

Yetişkinlerin cinsel veya diğer kimlik konularına ilişkin sorunları tanımlar ve tedavi ederler.

Yetişkinlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

Yetişkin psikologları yetişkinlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar, örneğin terapi, oyun terapisi, okul terapisi, aile terapisi, grup terapisi veya bireysel terapi.

Psikoloğa mı gitmeliyim yoksa Psikiyatriste mi?

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki temel fark, eğitim ve uzmanlık alanlarıdır. Psikologlar, insanların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamak için eğitim almış profesyonellerdir. Psikologlar, zihinsel sağlık sorunlarının tanısını ve tedavisini yapmazlar, ancak insanların zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarını önlemek veya tedavi etmek için terapi ve diğer yöntemler kullanırlar.

Psikiyatristler ise, tıp doktorlarıdır. Psikiyatristler, zihinsel sağlık sorunlarının tanısını yapar ve tedavi ederler. Psikiyatristler, ilaç tedavisi veya diğer tıbbi tedavileri kullanabilirler. Ayrıca, psikiyatristler, psikologlar gibi terapi ve diğer yöntemleri de kullanabilirler.

Eğer kişi zihinsel sağlık sorunları ile karşı karşıya ise bir psikiyatriste gitmelidir. Çünkü psikiyatristler zihinsel sağlık sorunlarının tanısını yapabilir ve ilaç tedavisi veya diğer tıbbi tedavileri uygulayabilirler. Ancak, psikiyatristlerin tedavi planları genellikle psikologlarla birlikte çalışmalarını içerir, çünkü psikologlar, kişinin davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamak için uzmanlaşmıştır.

Sonuç olarak, kişilerin belirli bir zihinsel sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmaları durumunda, psikiyatriste gitmeleri önerilir. Ancak, kişilerin genel olarak duygusal veya davranışsal sorunları varsa psikologlar ile çalışmaları daha yararlı olabilir.

Yeni Nesil Danışmanlık Psikolojik Danışman ve Öğrenci Koçluğu Merkezi

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