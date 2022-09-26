Siyah sarımsak, beyaz sarımsağa göre 2 kat daha güçlü



Beyaz sarımsağın fermente edilmesi ile elde edilen siyah sarımsak, lezzet ve sağlığı bir arada sunuyor. Bağışıklığı güçlendiren, beyni koruyan, kalp sağlığını iyileştiren ve kilo kaybına yardımcı olan doğal sağlık deposu

siyah sarımsağın faydaları da saymakla bitmiyor. Bu besinin Kore ve Çin’de uzun yaşamın sırrı olarak bilindiğini vurgulayan Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, “ Siyah sarımsak diğerine göre 2 kat fazla antioksidan içerir. Aynı zamanda daha çok antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenler içerir. Bu sayede bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha etkilidir” ifadelerini kullandı.

Siyah Sarımsak Alırken Dikkat

Taze sarımsağı, özellikle de güçlü kokusu ve tadıyla muhtemelen iyi tanıyorsunuzdur. Siyah sarımsağı hiç duydunuz mu? Siyah sarımsak, Maillard reaksiyonu adı verilen bir süreçte yaklaşık yüzde 70'lik düşük ısı ve nem kullanımıyla zamanla değişen taze çiğtır ( Allium sativum ). Bu işlem sırasında karanfiller belirgin bir şekilde siyah renge dönüşür. Sarımsağın dokusu ve aroması da değişir. Normal çiğ sarımsaktan daha yumuşak, çiğnenebilir ve tatlıdır. Beyaz sarımsaktan daha besleyici ve birçok konuda sağlığımıza fayda sağlayan besin, sağlıklı beslenme listerinde de kendine yer buluyor.

İnsanların sağlıklı beslenme alışkanlığında farklı tatlara yer vermek istediğini belirten Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bizler de farklı tatlara yer verirken, birçok faydası bulunan fonksiyonel besinlerden olmalarına özen gösteriyoruz. Siyah sarımsak beyaz sarımsağa oranla 2 kat daha fazla antioksidan içeriyor ve bu bizim listelerimizde önem verdiğimiz bir detay olarak yer alıyor. Bu sayede vücuttaki serbest radikaller azalıyor, süperoksit dismutaz, katalaz gibi antioksidan enzimlerin etkinliğini arttırıyor. Kısaca bu azalış ve artışlar vücut dengesini koruyarak başta kronik hastalıklara ve virüslere karşı antioksidanlarla direnç gösterimini sağlıyor. Ayrıca siyah sarımsak tat olarak farklı bir aromaya sahip bu yüzden her türlü yiyecek ve içecek ile beraber kullanılabiliyor. Günlük hazırladığımız yemeklerin içerisine lezzet katıyor. Sağlığın içten desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve bu doğrultuda gönül rahatlığı ile önerebiliyorum. Tüm bunların yanı sıra her besin tüketiminde dikkat etmemiz gerektiği gibi siyah sarımsağı da tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar var, örneğin; saklama koşulları fermantasyon süreleri, ne koşullarda üretildiği gibi durumlar da göz önünde olmalı. Fermantasyon süreleri siyah sarımsağın kalitesini de belirliyor. Bizim önerimiz en az 60 günde fermente edilmiş olanların tercih edilmesidir. Ben sizlere %100 Ata tohumundan üretilen,kalitesine güvendiğim bir ürün olan AJO 37400’ü tavsiye ediyorum.’ sözlerine yer verdi.



Fazla Kilolara Sarımsak Etkisi



Siyah sarımsağın diyet dahil edilmesinin önemine değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vücudu fazla kilodan arındırmaya yarayacak birçok özelliğe sahip. İçerdiği folik asit sayesinde metabolizma hızını arttırmaya yardımcı oluyor. Aslında bu sayede listelerimizin favorisi. Yağ oranının düşük olmasının yanı sıra yağ yakıcı özelliğe de sahiptir. Bir diğer konu ise ‘şişkinlik’. Danışanlarımız tarafından en çok duyduğum şikayetlerin başında geliyor bu durum. Siyah sarımsak idrar söktürücü özelliği ile vücutta fazla sıvının birikmesini engelliyor ve vücudu rahatlatıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek isteyen herkes bu besini rahatlıkla tüketebilir.”