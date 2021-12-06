Soğuk algınlığında çocuklara gereksiz antibiyotik verilmemeli

Bebek ve çocuklarda oldukça sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle kış aylarında belirgin bir artış gösterdiğini belirten Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Seyithan Yalınkılıç, “Bakteriyel veya viral kökenli olabilen bu hastalığın sebebi çok iyi araştırılmalıdır. Çünkü gereksiz antibiyotik kullanımı florayı baskılayarak, antibiyotik kaynaklı ishale ve ileride oluşabilecek dirençli enfeksiyonlara ve alerjik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir” dedi.

Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı görülme oranın daha fazla olduğunu dile getiren Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyithan Yalınkılıç uyarılarda bulundu.

Kalabalık ortamlara dikkat edilmeli

“Kışın boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra, bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolları enfeksiyon hastalıklarında da artış olabilmektedir. Virüslerin havalar soğuduğu andan itibaren yayılmasının sebebi, virüslerin cansız yüzeyler dâhil olmak üzere 48-72 saat aralığında canlılığını sürdürmesidir. Virüslerin bulaşması direk temas ve damlacık yoluyla olabilmektedir. Hapşırma, öksürme ya da nefes alışverişlerinde damlacık şeklinde partiküller havada asılı kalabilir ve alt solunum yollarına daha çabuk ulaşabilirler” diye konuştu.

Çocukların yılda ortalama 3-8 kez soğuk algınlığı geçirebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yalınkılıç, “Kreş, okul çağı ve 2 yaş altı bebeklik döneminde üst solunum yolu enfeksiyonuna oldukça sık rastlanır. Ailede okul veya kreşe giden bir çocuğun, kalabalık iş ortamlarında çalışan ebeveynlerin oluşu hastalıkların bulaşması için risk faktörüdür. Havada asılı kalan damlacıklar, kirin yüzeylere temas edilmesi sonucu hastalığın bulaşıcılığı daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bağışıklık problemi olanlar risk altında

Alt ve üst solunum yolu hastalıkları konusunda bağışıklık problemi ve alerjisi olan çocukların, diğer çocuklara göre daha fazla risk altında olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yalınkılıç, şu bilgileri paylaştı:

“Alerjisi olan çocuklarda solunum yolları daralıp tıkanır ve üzerine çok kolay bakteriyel ve viral üremeler gerçekleşebilir. Bu yüzden hastalıkları iyi tanımak, antibiyotik kullanımı konusunda doğruları bilmek, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak, ateş ölçme ve düşürme tekniklerini öğrenmek bu dönemin hem çocuklar hem de aileleri açısından daha rahat geçirilmesini sağlar.”

Öksürük, ses kısılması ve göz iltihabına dikkat!

Halk arasında soğuk algınlığı veya nezle olarak bilinen hastalığın etkeninin yüzde 95 oranında viral olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yalınkılıç “Tedavide genelde antibiyotiğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Hastada öksürük, ses kısılması ve burun akıntısı, göz iltihabı, halsizlik, iştahsızlık, ağız içi yara ve ishal görülebilmektedir. Tonsillit ise bademcik enfeksiyonu olarak bilinir. Nedeni genellikle 2 yaş altı viral, 2 yaş üstü bakteriyeldir. 2 yaş altında tedavide antibiyotik kullanımı çoğu vakada gereksizdir. Orta kulak enfeksiyonlarında bakteriyel etkenler daha fazladır. Yüzde 80 oranında bakterilerden kaynaklanan sinüzit, burun etrafı kemik içi hava boşluklarının enfeksiyonudur. Ses tellerinin iltihabı olan akut larenjit ise yüzde 95-100 oranında viraldir. Havlar tarzda öksürme, ateş ve iştahsızlık ile kendini gösterir. Otit, sinüzit ve 2 yaş üstü tonsilit dışında antibiyotik tedavisi genellikle gereksizdir. Tüm hastalıkların tedavisi ve olası komplikasyonları açısından çocuk hastalıkları uzman muayenesi önemlidir” diyerek sözlerini noktaladı.