Soğuk havalarda cilt sağlığını korumak için 7 öneri

Soğuk Havalarda Cilt Sağlığını Korumak İçin 7 Öneri

Kış aylarında soğuk hava, rüzgar, kalorifer ve elektrikli soba kullanımı ile havasız ortamlar cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Kışın en sık görülen cilt rahatsızlıkları arasında; ciltte kuruluk, pullanma, egzama ve sedef gibi sorunlar ilk sıralarda yer alıyor. Memorial Diyarbakır Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Hamza Aktaş, soğuk havalarda cilt sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

1- Odaları nemlendirin

Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle ev, iş yeri, alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlar genellikle yeteri kadar havalandırılmamaktadır. Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar, cildin nemini kaybederek kurumasına ve çatlamasına neden olur. Bu durum, farklı egzama türlerini de tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir. Kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam günün belli saatlerinde havalandırılabilir.

2- Cildinize yoğun nemlendirici özelliği olan krem uygulayın

Nemlendirici kremler, jeller veya yağlı sabunlar ciltteki kurumayı, çatlamayı engellemek için özellikle kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde kullanılabilir. Kişi yolda, otobüste, metroda veya ofiste ellerindeki kuruluğu fark ettiği anda nemlendirici krem uygulamalıdır.

3- Alkol içerikli tonikler kullanmayın

Kuru cilt tipine sahip kişiler kesinlikle alkol içeren tonik kullanmamalıdır. Bu yapıdaki ürünler, cilt üzerinde bakteriyel koruma tabakasını kaldırarak kaşıntıya, kuruluğa ve enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca cilt, sabun içeriği olmayan losyonlar ile temizlenebilir.

4- Sağlıklı beslenmeye dikkat edin

Sağlıklı beslenmenin de cilt üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Omega-3 cilt bakımının etkisini artırır, bunun için haftada 2 kez balık tüketilmelidir. Kış mevsimine özel sebze ve meyveler tercih edilmeli, kuru baklagiller menülere eklenmelidir. Sağlıklı beslenme, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlar ve cilde parlaklık verir.

5- Uzun süreli sıcak banyo yapmayın

Soğuk kış aylarında sıcak banyo, ortalama 20 dakikadan sonra cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu yüzden suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikanın altında tutulmalıdır. Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir.

6- Dudaklarınızın da nemli kalmasını sağlayın

Dudak, yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en yatkın bölgedir. Bu yüzden özellikle dudak kuruluğundan şikayetçi olanlar ‘balm’ adı verilen ürünleri kullanabilir ve gece yatmadan önce de nemlendirici krem uygulayabilir.

7- Yaz için şimdiden hazırlığınızı yapın

Kış, dermatolojik işlemlerin uygulanması açısından en uygun mevsimdir. Çünkü cilt uygulamalarından sonra güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Cildinde leke, kırışıklık, sarkma problemi olan kişiler, bu dönemde dermatoloji uzmanına başvurup uygun işlemleri yaptırabilir.