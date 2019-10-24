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Şok market çürük yumurta skandalı

Dar gelirli tüketicinin ucuz gıda maddesi için tercih ettiği Şok Marketler zincirlerinde çürük kokmuş yumurta skandalıyla ilgili şikayetler çığ gibi büyüyor. 

Şok market çürük yumurta skandalı

Dar gelirli tüketicinin ucuz gıda maddesi için tercih ettiği Şok Marketler zincirlerinde çürük kokmuş yumurta skandalıyla ilgili şikayetler çığ gibi büyüyor. 

24 Ekim 2019 Perşembe 19:10
Şok market çürük yumurta skandalı

Şok marketlerde çürük yumurta skandalı
 

Şok Marketler zincirinde pis kokulu çürük yumurtalarla ilgili şikayetler sosyal medyada ve şikayetvar.com adresinde son günlerde hızla artıyor. Şok Market yetkililerinin henüz sessiz kaldığı konuyla ilgili olarak 100'den fazla şikayetin oluşturulduğu sikayetvar.com adresinde vatandaşlar başlarına gelen kötü olayları dile getirmiş. Sosyal medyada ise şok marketlerden alınan yumurtaların berbat görüntüleri yer alıyor. 

YUMURTANIN YARISI SAĞLAM YARISI ÇÜRÜK

Şok marketten alınan yumurtalarla ilgili olarak oluşturulan şikayet kayıtlarında, şirketin tedarikçi yumurta üreticisi tarafından istismar edildiğine işaret ediliyor. Eski yumurtaların bilinçli olarak yeni yumurta kutularına harmanlanarak konulduğunu belirten kullanıcılar, son dönemde çürük kökü kokulu yumurta sayısının hızla arttığından şikayetçi.
İşte o şikayetlerden bazıları


Şok Marketler Anadolu Çiftliği Yumurtaları Küflü Çıktı


İzmir Menemen ilçesindeki Şok marketten Anadolu Çiftliği gezen tavuk yumurtası 10'lu paketlerinden aldım. Yumurtalar çürük ve bozuk çıktı. Yumurtaları çırpmak için tabağa kırmasam fark etmeyecektim, çocuklarıma sabah kaynatsaydım bozuk yumurtaları yedirecektim. Çok büyük bir hata bu, lütfen şikayetleri dikkate alıp en kısa sürede bu ürünleri toplatın.

İrem

Şok Marketler'de Bozuk Yumurta Satışı!

Şok Marketler'ten aldığım Anadolu çiftliği markası altında satılan gezen tavuk yumurtalarının kırınca gördüğüm manzara resmen çürük gibi.


Üstelik aldığım gün karşılaştığım manzara bu yani evde uzun beklemiş yumurta değil ve son tüketim tarihi geçmemiş yumurta. Gezen tavuk diye, sağlıklı diye aldığımız yumurtayı fark etmeden yesek zehirlenirdik.

Selman

Şok Marketler Temsilcisi16 Eylül
Sayın ilgili,

Müşterimiz ile iletişime geçerek, bildirimiyle ilgili sürecimizi başlattık.

Saygılarımızla,

Şok Marketler Müşteri Hizmetleri 
0 212 576 33 00

++++

Şok Organik Yumurta Adı Altında Bozuk Yumurta Satıyor


Şok'tan bugün organik yumurta aldım durum bu kırdığım iki yumurtanın ikisi de bu şekilde. Çoluğumuza çocuğumuza sağlıklıdır organiktir diye alıyoruz sizin kurumsallığınız ve kaliteniz bu mu? Fark etmeyip yedirseydim ne olacaktı? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum Tüketici Hakları dahil her yere şikayet edeceğim.
Esra


Şok Marketler Temsilcisi26 Eylül
Sayın ilgili,

Müşterimiz ile iletişime geçilemedi.

Saygılarımızla,

Şok Marketler Müşteri Hizmetleri 
0 212 576 33 00


Şok Marketler Yumurtalar Çürük Çıktı!

Tokat'ta şok markette koli olarak aldığım yumurtanın içinden çürümüş yumurta çıktı. Ev şu anda iğrenç kokuyor. Bu nasıl hizmet. O yumurtalar ne zamandır bekliyor. Bu şok marketten yaptığım son alışveriş artık. İnsanların sağlığı ile oynuyorsun.

İrem

Şok Marketler Yumurtalar Çürük Çıktı!

Tokat'ta şok markette koli olarak aldığım yumurtanın içinden çürümüş yumurta çıktı. Ev şu anda iğrenç kokuyor. Bu nasıl hizmet. O yumurtalar ne zamandır bekliyor. Bu şok marketten yaptığım son alışveriş artık. İnsanların sağlığı ile oynuyorsun.

Şok Marketler'de Satılan Anadolu Çiftliği Bozuk Yumurta!

Şok marketten aldığım 15'li Anadolu çiftliği yumurtalar bozuk ve çürük çıkıyor.Tüketici olarak firmanın bu konuda uyarılması ya da firma değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.Bozuk günü geçmiş yumurtalar raflara konmasını dikkat edilmesine özen gösterelim.


Şok Marketler'den Alınan Yumurta Paketinin İçeriği!

Biz her zaman düzenli olarak Şok Marketler'inden alışveriş yapmaktayız. Mevkimiz Esenyurt, Güzelyurt Mah. Normalde ben yumurtayı 15 'li kutu içinde alırdım. Lakin eşim bu sefer 30' lu paket içinde almış. Eve getirdiğinde dolaba dizecektim ki oda ne. Yumurtanın kenarda olan kısımları büyük orta kısımdaki yumurtalar yarı yarıya küçüktü.


Paket 30 'lu olduğu için içini açıp görme gibi bir lüksünüz olmadığından bir nevi aldatmaca ve oyun yöntemi. Yumurtanın markası Şok adına üretilen Anadolu Çiftliği. Bu durum bizi çok üzdü. Daha önce başka firmanın marketinde bunu yaşamıştım ama şok marketlerine güvendik ama hayal kırıklığı yaşadık.

Şok Marketler Ürünlerin Küf Olması Personelin Terbiyesizliği!

29 Ağustos tarihinde 30'lu yumurta aldım 19 Eylül son kullanma tarihli hepsi yoğun küf içerisinde 5 dak sonrası mağazaya gittimde fişi bilgisayardan çıkartamayacanı söyleyip çöp kutusunu veremeyip ara bul diye cevap veriyorlar ürünlerin fotoğraflarını çektim daha üst me4cilere şikayette bulunacağım.

3 yaşındaki İbrahim ameliyata böyle girdi 
3 yaşındaki İbrahim ameliyata böyle girdi 
Son Güncelleme: 25.10.2019 21:47
Anahtar Kelimeler:
şok Market çürük Yumurta
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