Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Solunum Derneği uyardı | Tüberküloza dikkat

TÜSAD, Verem Haftası’nda önemli bilgiler paylaştı. TÜSAD, sinsi tehlike Tüberküloz'un Türkiye'de kontrol altında olmasına rağmen dikkatli olunmasını istiyor.

07 Ocak 2020 Salı 19:34
Solunum Derneği uyardı | Tüberküloza dikkat

Solunum Derneği uyardı | Tüberküloza dikkat

Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan veremle (tüberküloz) mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan TÜSAD, Verem Haftası’nda önemli bilgiler paylaştı. Ülkemizde son 10 yılda hastalık sıklığında yıllık ortalama yüzde 5 oranında azalma görülmesine karşın TÜSAD, “Türkiye’de tüberküloz kontrolünün geldiği nokta yüz güldürücü olmakla birlikte son yıllarda karşılaştığımız göçmen sorunu nedeniyle daha dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulundu.

İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan verem (tüberküloz), tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın günümüzde bile bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor. Bu kapsamda 1947 yılından beri her yıl ocak ayının ilk pazar gününden başlayan hafta farkındalık artırmak amacıyla Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak kutlanıyor. Böylece verem konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor. Bu yıl 5-11 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Verem Eğitim ve Propaganda Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türkiye’nin tüberküloz kontrolünde başarılı olmasına karşı son yıllarda karşılaştığımız göçmen sorunu nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

HER YIL 1.2 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Şen, tanısı konulmamış tüberküloz hastalarının en önemli bulaş kaynağı olduğunu belirterek, “Bu nedenle tüberküloz hastalığından korunmada en etkili yol bulaştırıcı olgulara hızla tanı konulup uygun tedavinin başlanmasıdır” dedi. Şen, tüberküloz hastalığı ile ilgili şu verileri paylaştı: “Ülkemizde Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre; 2017 yılında tüberküloz tanısı alan hasta sayısı 12 bin 46. Son 10 yılda hastalık sıklığında yıllık ortalama yüzde 5 oranında azalma görülüyor. 2005 yılında tüberkülozlu hasta sıklığı 100 bin kişide 29.4 iken, 14.6’ya düşmüş durumda. Ancak dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuluyor ve 1.2 milyon kişi de bu hastalık nedeniyle ölüyor. Yaklaşık 1.7 milyon kişi de tüberküloz basili ile enfekte olup hastalık gelişme riski taşıyor.”

ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu oldukça kolay bir şekilde bulaşabildiğinden tüberkülozun her dönemde önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Bu hastalığın 1940’lardan sonra tedavi edilebilir hale geldiğini hatırlatan Demirci, gelinen noktayı şöyle özetledi: “Ancak dengesiz ve sağlıksız beslenme, ağır ve stresli yaşam koşulları, fazla alkol ve sigara kullanımı, madde bağımlılığı, kortizon ve diğer bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımının yaygınlaşması, göçlerin yaygınlaşması, düzensiz tedavi alınması ve bunun neticesinde zor tedavi edilen dirençli tüberküloz vakalarının olabilmesi nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.”

HER YIL YÜZDE 5 AZALDI AMA…

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak da, “Tüberkülozla etkili bir şekilde tedavi edilmesi hem hasta hem de toplum için hayati önem taşıyor” derken, şu uyarılarda bulundu: “Hem resmi sağlık kurumlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının verdiği tüberküloz mücadelesi halkımızın da bilinçlenmesiyle etkili sonuçlar vermeye başladı. Son 10 yıldır yeni vaka sayısında her yıl yüzde 5’lik bir azalma yaşanıyor. Yine son yıllarda tüberküloz hastası ile temas eden kişilerin muayene edilmesi ve gereken kişilere koruyucu tedavi verilmesi daha etkin bir şekilde yapılıyor. Bu durum mücadelenin gücünü daha da artırıyor. Ülkemizde tüberküloz kontrolünün geldiği nokta yüz güldürücü olmakla birlikte son yıllarda karşılaştığımız göçmen sorunu nedeniyle daha dikkatli olunması gerekiyor.”

KARARLI POLİTİKAYA DEVAM EDİLMELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Tüberkülozu Sonlandırma Stratejisi” yürütüldüğünü hatırlatan TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de bu doğrultuda “Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı”nın tedavi açısından da güncellenerek uygulanmaya devam edilmekte. Türkiye’de de bu vizyon ve kararlılıkla tüberküloz tedavisinin temel ilkeleri, tüm dünyada olduğu gibi ilaçların doğrudan gözetimli tedavi ile düzenli kullanılması ve ilaçların yeterli süre kullanılması esaslarına dayanıyor. Dünya ve Türkiye genelinde tüberküloz görülme sıklığı azalmasına rağmen, ölümler devam ediyor. Bu nedenle ülkemizde tüberküloz konusunda uygulanan kararlı politika sürdürülmeli, bu hastalığa karşı sosyal ve toplumsal desteğe devam edilmeli.”

Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek
Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek
'Tüberkülozla savaşta önemli adım halk bilinci'
'Tüberkülozla savaşta önemli adım halk bilinci'
Türkiye 'ince hastalık'ın tedavisinde başarılı
Türkiye 'ince hastalık'ın tedavisinde başarılı
Tüberküloz hastası sayısı azaldı
Tüberküloz hastası sayısı azaldı
Tüberküloz tedavisinde yeni keşif
Tüberküloz tedavisinde yeni keşif
4 binden fazla kronik hastaya 'sosyal yardım' müjdesi
4 binden fazla kronik hastaya 'sosyal yardım' müjdesi
HIV virüsü taşıyan ve tüberkülozdan ölen Kamerunlu kadının film gibi yaşamı
HIV virüsü taşıyan ve tüberkülozdan ölen Kamerunlu kadının film gibi yaşamı
Aksaray'da tüberkülozlu etleri satmışlar
Aksaray'da tüberkülozlu etleri satmışlar
Son Güncelleme: 07.01.2020 20:26
Anahtar Kelimeler:
Solunum DerneğiTüberküloz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemofili A hastalığının sağlık harcamalarındaki payı 3 milyar TL
Hemofili A hastalığının sağlık harcamalarındaki payı 3 milyar TL
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
Astımda 10 kış kuralına dikkat!
Astımda 10 kış kuralına dikkat!
Genç yaşta eliniz titriyorsa bu haberi dikkatli okuyun
Genç yaşta eliniz titriyorsa bu haberi dikkatli okuyun
Cocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan 6 risk faktörü
Cocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan 6 risk faktörü
Stresten nasıl kurtuluruz? Stresi adım adım yenmenin yolları
Stresten nasıl kurtuluruz? Stresi adım adım yenmenin yolları
Boyun ağrılarının nedenleri | Her sabah boyun ağrısıyla kalkıyorsanız
Boyun ağrılarının nedenleri | Her sabah boyun ağrısıyla kalkıyorsanız
10 yılda bir yeni bir grip salgını bekleniyor
10 yılda bir yeni bir grip salgını bekleniyor
İnternette satılık anne sütü uyarısı | Bu tuzağa düşmeyin
İnternette satılık anne sütü uyarısı | Bu tuzağa düşmeyin
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış | Spor yapmak sakıncalı mı?
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış | Spor yapmak sakıncalı mı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim