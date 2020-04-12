Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi

Koronavirüsle mücadele, Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi ilan edilen sağlık kuruluşlarında yoğun olarak devam ediyor. 12 Nisan'da 97 vatandaşımız hayatını kaybetti.

12 Nisan 2020 Pazar 20:32
Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi

Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi


Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadelesi devam ederken, Sağlık Bakanlığı 12 Nisan verilerini duyurdu. Türkiye genelinde toplam test sayısı 376 bini geçerken, koronavirüs enfekte edilen vatandaşların sayısı 57 bine yaklaştı. Toplam can kaybı ise bin 198 olarak duyuruldu. Sağlık Bakanlığı verileri baz alındığında, koronavirüs salgınının alınan önlemlerle yavaşlatıldığı, iyileşme oranlarının da hızla arttığı görülüyor. Bugüne kadar tedavisi tamamlanarak taburcu edilen vatandaşların sayısı 3 bin 446 olarak bildirildi.


Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)


Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. 

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

Covıd-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi

1

ADANA

ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

2

ADIYAMAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD. 

3

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

4

ANKARA (7)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

5

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI 

6

 

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

7

 

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

8

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI

9

 

HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI

10

 

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

11

ANTALYA (2)

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

12

 

ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

13

AYDIN

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

14

BALIKESİR

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

15

BOLU

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

16

BURSA

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH

17

ÇORUM

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

18

DENİZLİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

19

DİYARBAKIR (2)

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

20

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

21

DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

22

EDİRNE

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

23

ERZURUM

ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

24

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

25

GAZİANTEP

GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

26

GİRESUN

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

27

HAKKARİ

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

28

ISPARTA

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 

29

İSTANBUL (15)

İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

30

 

İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

31

 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

32

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

33

İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 

34

İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

35

SULTANGAZİ HASEKİ EAH

36

FSM KUZEY LABORATUVARI

37

İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

38

İSTANBUL

İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI

39

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

40

ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

41

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

42

ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.

43

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

44

İZMİR (4)

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

45

 

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

46

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

47

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

48

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

49

KARABÜK

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

50

KARS

KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

51

KAYSERİ (2)

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

52

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

53

KIRIKKALE

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

54

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

55

KOCAELİ (2)

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

56

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

57

KONYA (2)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

58

 

SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

59

KÜTAHYA

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

60

MALATYA

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD

61

MERSİN

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

62

MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

63

RİZE

SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

64

SAKARYA

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

65

SAMSUN 

SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

66

SİVAS

CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

67

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

68

TOKAT

TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

69

TRABZON (2)

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

70

 

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

71

VAN

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

72

YOZGAT

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

73

ZONGULDAK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 
Koronavirüs belirtileri | Yanma ve kızarıklık varsa dikkat
Koronavirüs belirtileri | Yanma ve kızarıklık varsa dikkat
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya Koronavirüs'ten can verdi
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya Koronavirüs'ten can verdi
Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor
Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor
Polise saldıran 5 kişi gözaltında 
Polise saldıran 5 kişi gözaltında 
Koronavirüs'ün hiç şakası yok, #EvdeKal Türkiye
Koronavirüs'ün hiç şakası yok, #EvdeKal Türkiye
Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağında fuhuş pazarlığı
Koronavirüs İBB'yi vurdu | 3 kişi can verdi | 2 bin çalışan karantinada 
Koronavirüs İBB'yi vurdu | 3 kişi can verdi | 2 bin çalışan karantinada 
Metrobüslerde koronavirüse karşı tulumlu önlem
Metrobüslerde koronavirüse karşı tulumlu önlem
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCOVID19Coronavirüs 12 NisanHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs belirtileri | Yanma ve kızarıklık varsa dikkat
Koronavirüs belirtileri | Yanma ve kızarıklık varsa dikkat
Kas kütlesinde azalma erken yaşlarda başlıyor
Kas kütlesinde azalma erken yaşlarda başlıyor
Biyoteknoloji şirketi Amgen COVID-19 tedavisi için çalışıyor
Biyoteknoloji şirketi Amgen COVID-19 tedavisi için çalışıyor
Her bebeğin diş çıkarma belirtileri birbirinden farklı olabilir
Her bebeğin diş çıkarma belirtileri birbirinden farklı olabilir
Virüs, bakteri, toz ve alerjenlere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Virüs, bakteri, toz ve alerjenlere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
Covid-19'u basit bir grip gibi geçirmek mümkün
Covid-19'u basit bir grip gibi geçirmek mümkün
Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?
Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
Korona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor
Korona Virüsü tehdit olmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim