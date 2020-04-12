Son dakika koronavirüs | 481 vatandaşımız taburcu edildi
Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadelesi devam ederken, Sağlık Bakanlığı 12 Nisan verilerini duyurdu. Türkiye genelinde toplam test sayısı 376 bini geçerken, koronavirüs enfekte edilen vatandaşların sayısı 57 bine yaklaştı. Toplam can kaybı ise bin 198 olarak duyuruldu. Sağlık Bakanlığı verileri baz alındığında, koronavirüs salgınının alınan önlemlerle yavaşlatıldığı, iyileşme oranlarının da hızla arttığı görülüyor. Bugüne kadar tedavisi tamamlanarak taburcu edilen vatandaşların sayısı 3 bin 446 olarak bildirildi.
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)
Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.
Covıd-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi
|
1
|
ADANA
|
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
2
|
ADIYAMAN
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
3
|
AFYONKARAHİSAR
|
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|
4
|
ANKARA (7)
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
5
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
|
6
|
|
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
7
|
|
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
8
|
|
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI
|
9
|
|
HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
|
10
|
|
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
11
|
ANTALYA (2)
|
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
12
|
|
ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
13
|
AYDIN
|
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
14
|
BALIKESİR
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
|
15
|
BOLU
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
16
|
BURSA
|
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH
|
17
|
ÇORUM
|
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
18
|
DENİZLİ
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
19
|
DİYARBAKIR (2)
|
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
20
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|
21
|
DÜZCE
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
22
|
EDİRNE
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
23
|
ERZURUM
|
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
24
|
ESKİŞEHİR
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
25
|
GAZİANTEP
|
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
26
|
GİRESUN
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|
27
|
HAKKARİ
|
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
28
|
ISPARTA
|
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
29
|
İSTANBUL (15)
|
İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
30
|
|
İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
31
|
|
İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
32
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
33
|
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
34
|
İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
|
SULTANGAZİ HASEKİ EAH
|
36
|
FSM KUZEY LABORATUVARI
|
37
|
İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
38
|
İSTANBUL
|
İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI
|
39
|
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|
40
|
ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
|
41
|
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
42
|
ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.
|
43
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
44
|
İZMİR (4)
|
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
45
|
|
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
46
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
47
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
48
|
KAHRAMANMARAŞ
|
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
49
|
KARABÜK
|
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
50
|
KARS
|
KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|
51
|
KAYSERİ (2)
|
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
|
52
|
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
53
|
KIRIKKALE
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
54
|
KIRŞEHİR
|
KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
55
|
KOCAELİ (2)
|
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
56
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|
57
|
KONYA (2)
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
58
|
|
SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
59
|
KÜTAHYA
|
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|
60
|
MALATYA
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD
|
61
|
MERSİN
|
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
62
|
MUĞLA
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
63
|
RİZE
|
SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
64
|
SAKARYA
|
SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
65
|
SAMSUN
|
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
66
|
SİVAS
|
CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|
67
|
TEKİRDAĞ
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|
68
|
TOKAT
|
TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|
69
|
TRABZON (2)
|
TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
70
|
|
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
71
|
VAN
|
VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|
72
|
YOZGAT
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|
73
|
ZONGULDAK
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI