Spor Antrenörü Joe Holder’dan Evde Egzersiz Önerileri

Bireysel antrenörlük ve eğitmenlik yapan Joe Holder; marka iş birlikleri ve Naomi Campbell gibi ünlü isimlerle çalışmasının yanı sıra, yedi yıldır fiziksel ve zihinsel sağlığa kavuşmayı yaşam feslefesi haline getirmek için çalışıyor. Dyson iş ortağı, Nike antrenörü ve köşe yazarı Holder, evde sağlıklı bir vücuda sahip olmak için kolaylıkla yapabileceğiniz egzersiz önerilerinde bulunuyor.

Dyson’la bir yıldan uzun süredir çalışan Holder, iç ve dış mekanda temiz hava solumanın faydaları konusunda insanları eğitip teşvik ediyor. Joe Holder Dyson’la birlikte, toplumdaki hava kalitesi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Amerika’da hava kalitesi eğitimi, grup çalışması ve gönüllü oturumlar içeren 'Breathe Free' projesine de ev sahipliği yapıyor. Dyson’ın hava kalitesi prototipi N609'u kullanan Holder, en temiz havaya sahip yolu belirleyerek 'Breathe Free’de yayınlamak ve bu bilgileri toplumla paylaşmak için veri toplayarak, Dyson’ın yerel hava kalitesi maruziyeti konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma hedefini destekliyor.

Dyson’la çalışmaya başlamadan önce, hava kalitesini ve kötü hava kalitesinin düşük gelirli hane halkı alanlarını orantısız olarak nasıl etkilediğini araştırmaya başlayan Holder, nefes almak için temiz havaya sahip olmanın sadece güzel bir şey değil, bir insanlık hakkı olduğuna inanıyor. Bir spor antrenörüyle teknoloji markasını bir araya getiren Holder ve Dyson ortaklığı, bu sistemik sorunları gün ışığına çıkarmaya, bunların üstesinden gelmeye ve gerçek bir değişiklik yaratmaya odaklanıyor.

Evden çalışmaya devam ettiğimiz bugünlerde işimize ve kendimize ayıracağımız zaman dilimleri birbirine kolaylıkla karıştığından, egzersize vakit ayırmak zorlaşabiliyor. Bu nedenle yola ufak egzersiz atıştırmalıklarıyla başlamamız gerekiyor.

Egzersiz atıştırmalıkları gün boyunca vereceğiniz küçük molalar anlamına geliyor. Masanızdan kalkmak için doğru zamanı bulduğunuzda, rutininizi kırıp birkaç egzersiz yapmak, bu süreçte biraz yağ yakmak ve masanıza geri dönmek emin olun daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

Bu ufak egzersizlerde, muhtemelen daha hızlı bir şekilde ve dinlenme halinde olduğundan daha fazla hava soluyorsunuz ve havadaki partikülleri filtreleyen geniz yolunu atlayarak nefes alıyorsunuz. Kirli havanın zararlarından emin olmasak da, temiz hava solumanın vücudumuz üzerindeki pozitif etkisinin farkındayız.

İşte günün herhangi bir vaktinde ekipmansız, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz egzersizler! Setleri dilerseniz istediğiniz kadar tekrarlayın, veya gün boyunca sadece bir kere yapın. Seçim size kalmış.