Spor salonlarındaki büyük tehlike!

Spor artık sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülse de kış aylarında havaların gittikçe soğumasıyla birlikte açık alanlarda yapılan spor yerini salonlara bırakıyor. Sağlıklı yaşam, zayıflamak veya formda kalmak için özellikle kış aylarında gidilen kapalı spor salonları bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle ortak kondisyon ve egzersiz aletlerinde birikmiş mikropların, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında büyük risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

“Havalandırma ve hijyen şartlarına uymayan spor salonları, solunum şikayetlerine sebep olabilir”

Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle spor salonları başta olmak üzere sauna gibi ortak kullanım alanlarının dikkat edilmediği takdirde mikropların yayılmasında etkili olduğuna işaret etti. Günümüz çalışan insanlarının hem sosyalleşme hem de sağlıklı kalmak amacıyla sıklıkla gittikleri bu mekanlar oldukça popüler. Şevket Özkaya, özellikle gençler arasında ateş, öksürük ve hırıltılı solunum şikayetleri ile kendini gösteren bu hastalıkların yeterli havalandırma ve hijyen şartlarına uygun olmayan spor salonları, sauna gibi kapalı ortamlardan kaynaklanabileceğini hatırlattı. Nem, ıslaklık, kötü hijyenik koşulların mantar enfeksiyonları başta olmak üzere birçok mikrobun üremesine ve yayılmasına olanak sağladığını belirterek, “Bu nedenle birçok spor salonu, sauna benzeri ortak kullanım bulunan havuz ve duşlar da önemli birer enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Bu enfeksiyonlar herkesi tehdit etmekle birlikte obezite ve diyabet hastalarına bulaşması çok daha kolay oluyor.” açıklamalarını yaptı.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu ortamların neden büyük risk taşıdığını da şöyle açıkladı. “Spor salonlarında yapılan ağır egzersiz, çok hızlı ve derin nefes almalara sebep olur. Damlacık enfeksiyonunun bu yolla solunum yollarına daha hızlı sirayet eder. Hızlı harekete bağlı olarak da insanların birbirlerine ter ve vücut sekresyonlarını sıçratmaları da herkes için risk oluşturur.” ifadelerini kullandı.

“Koşu bantları hızı azami 6 km/saat olmalı”

Şevket Özkaya ayrıca sizi insanı nefes nefese bırakacak düzeyde ve aşırı terlemesine neden olacak efordaki egzersizlerden mümkün olduğunca kaçınılmasını önerdi. Şevket Özkaya’ya göre, spor salonlarındaki koşu bantlarının hızının da azami 6 km/saat olarak sınırlandırılmalı. Buna ek olarak kapalı ortamlarda dikkat edilmesi 3 önemli noktaya işaret etti.

• Ortak temas edilen noktalarda ellerinizi yıkamayı ve temas eden cihazların temizliğine dikkat edin!

• Kendi havlunuzu kullanın!

• Spor sonrası duş almayı mümkünse kendi evinizde yapın!

Ramazan ayında tonsilit salgını uyarısı!

Prof. Dr. Şevket Özkaya, ayrıca Ramazan ayında boğaz enfeksiyonlarının da artabileceği uyarısında bulundu. "Sıcaklık ve yağış değişiklikleri özellikle boğaz enfeksiyonlarında artışa neden oldu. Tonsilit salgınına karşı önlem alınması önemlidir" dedi. Sıcaklık ve yağışlardaki ani değişikliklerin özellikle boğaz enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını belirten Şevket Özkaya, "Okulların açılmasıyla birlikte önce çocuklarda başlayan hastalıklar, velilere de sıçradı. Üst solunum yolu enfeksiyonları, ateş ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu durum, covid-19 ile karıştırılabilir ancak asıl sebep viral değil, bakteriyel ve Epstein-Barr virüsü (EBV) kaynaklıdır" diye konuştu.