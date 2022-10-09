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Stres bu hastalığı tetikliyor!

Erkeklerde ve kadınlarda idrar kaçırma günümüzde sosyal yaşamı etkileyen en önemli problemlerden birisidir. 

09 Ekim 2022 Pazar 18:43
Stres bu hastalığı tetikliyor!

Stres bu hastalığı tetikliyor!


Üroloji Uzmanı Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İdrar kaçırma ya da tıbbi ismiyle üriner inkontinans her türlü istemsiz ve kontrol edilemeyen idrar tutamamadır.Bu durumun görülme sıklığı yaşla birlikte artar.Kişiden kişiye farklı olabilir idrar kaçırma durumu bazı kişilerde fiziksel sebeplere bağlı iken bazı kişilerde ise psikolojik bir durum olarak görülmektedir.Stres nedeniyle normal cinsel yaşamı yakalayamayan eşlerde idrar yolu problemleri sıklıkla görülmektedir.

Erkeklerde ve kadınlarda idrar kaçırma günümüzde sosyal yaşamı etkileyen en önemli problemlerden birisidir. Ameliyatlar sonrası ortaya çıkan, yaşlılıkta organların gevşemesi  ile zorlama ile oluşan stres inkontinans idrar kaçırma  ya da kronik hastalıkların dejeneratif hastalıkların (Şeker – Diabet , Alzheimer, Periferik Nöropati, MS Multiple Skleroz) sinir hasarları sonucu ortaya çıkan idrar kaçırmaların;  temelinde doğru teşhis koyma yatmaktadır. Tanı ve teşhis yöntemleri ile kaçırmanın temel nedeni ortaya konulmalı; hasta için en uygun tedavi yöntemleri değerlendirilmeli ve bu sorundan kurtulmasına yardımcı olunmalıdır.

Cerrahi yöntemler dışında, cerrahi olamayacak hastalarımız için palyatif yöntem olarak Manyetik Koltuk tedavisi, vajinal ve pelvik kasların kuvvetlenmesi, pelvik  tabanın düzenlenmesi, inervasyon eşik potansiyellerinin düzenlenmesi ile kegel egzersizleri'nin hastanın oturduğu yerden artifisial güç ile spontan yapılmasının sağlanması, stimülasyon ile  mesane fonksiyon bozukluklarının düzenlenmesi yanında, aromaterapi, fitoterapi,  schüssler mineral tedavisi, akupunktur ile bütüncül bir integratif yaklaşım sağlanarak rehabilitasyonlarında yardımcı olmaktayız.

Ameliyatlarla kendi geliştirdiğimiz sling / askı /  salıncak yönteminin retropubik kemiğin arkasına  minimal invaziv girişim ile yerleştirilmesi sonucunda hastalarımızda kolaylık tolere edilebilen mesane asılması vajen  daraltılması ve yukarı kaldırılması,  vajen küçültülmesi, sistosel, rektosel  ameliyatları yapılarak sağlanmaktadır.  Vajen  küçültülmesi, vajen daraltılması,  klitoris dolgusu ile belirginleştirilmesi,  labial dudakların kalınlaştırılması, labial dudakların küçültülmesi  ve rekonstrüksiyonu işlemleri yapılmaktadır.

Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız ,''Cinsel yönden eşlerin birlikte tedavisi imkanı sağlanmaktadır.Hem erkeklere hem de bayanlara  uygun koitus imkanları sağlayacak genital rekonstrüktif ameliyatlar yapılmaktadır.''dedi.

Anahtar Kelimeler:
StresHastalık
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