Stresli kişiler nasıl beslenmeli





Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.

Stres; vücutta belirli biyolojik, fiziksel ve bilişsel reaksiyonların gelişimini tetikleyen, var oluşumuzda kork, kaç, korun olarak var olan stres, günümüzde nefes almak kadar sıradanlaşmıştır. Örnek olarak arabaya binince stres, trafik stres, okula yetişmek stres. Sürekli ve sürekli stres halinde yaşadığımız için, coğrafya olarak depremler, seller, yangınlar derken bir türlü normal düzeyine gelemeyen stres hormonu bedenimizi hasta etmekte ve hayatımızın var olan kalitesini de düşürmektedir. Peki stres ile baş edebilmek için neler yapılmalı; Aslında sorunun cevabı oldukça basit, hayatımıza sporu sokmalı, düzenli kitap okumalı ve meditasyon yapmalıyız. Bu yazdıklarım sadece kendinize vakit ayıracağınız küçük bir zaman dilimi aslında. Düşünün her gün eşiniz, çocuğunuz, patronunuz, işiniz için vakit ayırıp asla erteleyemezken, bu saydıklarımı yapan bedeniniz için vakit ayıramıyorsunuz, peki ne zamana kadar bu böyle devam eder. Kendiniz için vakit ayırmadığınız sürece hayatınızı erteleyerek yarım bırakmış ve bu süreçleri de yapamayacak hale gelmiş olacaksınız.

Günümüzde stresli bireylerin beslenme sorunları da mide, bağırsak hastalıklarını beraberinde getirdi. Stresli iken yenilen yemeğe odaklanamamak, beyin, yemek yerken kişinin düşündüğü ile meşgulken doyma yetisinin kaybedilmesi, sürekli yeme ihtiyacı ve bozulan mide bağırsak florası derken tam bir çözümü olmayan yumak haline gelmiştir. Öyleyse bir yerden başlamak ve bedeni şifalandırmak gerekir ki yaşam kalitesini arttırmak, bedenin ilacı olup kalan hayatının en iyi versiyonunu yaşamak önceliğimiz olsun.

Stresli kişiler nasıl beslenmeli

Strese girdiğinizde kendinizi zararlı besinlerle mutlu ettiğinizi düşünürseniz; Bir süre geçtikten sonra bu besinlerin yan etkilerini bedeninizde göreceksiniz , mideniz ağrıyacak , kilo artışınız olacak , cilt problemleriniz artacak, bağırsak floranız bozulacak. Stresi azaltan yiyecekler sayesinde vücudunuzdaki mutluluk hormonu salgılanacak ve kaygıdan uzaklaşabileceksiniz. Ancak bunun için stresli ortamdan uzaklaşmak, derin nefesler almak, yürüyüş yapmak en büyük şifa yardımcınız olacaktır.

Not; aşağıda belirttiğim besinler, tanı konulmuş rahatsızlığı olmayan ve bu besinlerle etkileşen ilaç kullanmayanlar içindir.