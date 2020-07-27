Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sünnet yaptırırken nelere dikkat edilmeli

Doğru sünnet nedir? Hangi yaşta sünnet edilmelidir? Genel anestezi mi, lokal anestezi mi uygundur? Hangi koşullarda sünnet yapılmalıdır? Kimler sünnet yapabilir? 

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:41
Sünnet yaptırırken nelere dikkat edilmeli

Sünnet yaptırırken nelere dikkat edilmeli


Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin kafasında bazı soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Doğru sünnet nedir? Hangi yaşta sünnet edilmelidir? Genel anestezi mi, lokal anestezi mi uygundur? Hangi koşullarda sünnet yapılmalıdır? Kimler sünnet yapabilir? 

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Üroloji bölümünden Uzm. Dr. Özdal Yıldız sünnet hakkında ailelerin merak ettikleri soruları yanıtlarken “Sünnet öncesi çocuklar mutlaka doktor tarafından muayene edilerek ailede kanama bozukluğu varsa tespit edilmelidir" dedi.

Erkek çocukların penisinin ucunda idrar çıkış deliğini kapatan ve penisi çevreleyen derinin alınması işlemine sünnet deniyor.  Sünnet derisinin pipi başına yapışık olması durumunda idrar yapmada zorluk ve idrar yolu enfeksiyonu sık görülüyor.  İleri yaşlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve penis kanseri riski de artıyor. Bu sebeplerden ötürü sünnet inançlarımız ve sosyal yönü dışında bilimsel olarak da öneriliyor diyen Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Üroloji bölümünden Uzm. Dr. Özdal Yıldız sünnetle ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

Sünnet İçin Uygun Yaş Nedir?

Çocukların psikolojk gelişimi süresince 2 – 6 yaş aralığının sünnet için uygun olmadığı düşünülür. Her yaşta sünneti çocuk için travma haline dönüştürmeden, korku yaşamasına izin vermeden yapılmalıdır. (Cinsel kimlik kazanım dönemi) Medikal zorunluluk halinde bu yaş grubunda da genel anestezi ile sünnet yapılması gerekir.

Yeni doğan Sünneti Nedir?

Doğum sonrası 1 hafta ile 1 ay içinde yapılan sünnetlere yeni doğan sünneti denir. Bu yaş grubunda kanlanmanın iyi olması nedeni ile yaranın daha çabuk iyileşmesi, çocuğun daha az stres yaşaması ve lokal anestezi ile yapılması yeni doğan sünnetinin avantajlarındandır. 

Sünnet Nerede ve Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

Sünnet ciddi bir cerrahi müdahaledir. Bu işleme bağlı ciddi komplikasyonlar olabileceğinden dolayı deneyimli doktorlar tarafından ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır. Basit görülen bu işleme bağlı ciddi kalıcı sakatlıklar oldukça sıktır.

Sünnet Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir

Sünnet öncesinde çocuk mutlaka doktor tarafından muayene edilmelidir. Bazı ek hastalıklar (inmemiş testis, hipospadias gibi) bu esnada saptanabilir. Ailede herhangi bir kanama bozukluğu olup olmadığı sorgulanmalıdır. Kanamayı artıran ilaç kullanan çocuklarda bu ilaçlar işlemden 1 hafta önce kesilmelidir.

Sünnet Yöntemleri Nelerdir?

Sünnet çan, gomco, plastik kıskaç ve cerrahi sünnet yöntemleriyle yapılabilirken, hastane ortamında komplikasyon gelişme ihtimali en düşük yöntem olan cerrahi sünnet yapılmaktadır. Sünnet lokal veya genel anestezi ile yapılabilirken, 6 ay - 6 yaş aralığında bulunan çocukların travmaya maruz kalmaması için lokal anestezi uygulanırken, bu yaş aralığı dışında bulunan çocuklarda ise genel anestezi uygulanır.

Sünnet Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sünnetten sonra ilk 24 saatte analjezik uygulanması ağrının azaltılması için gereklidir diyen Uzm. Dr. Özdal Yıldız “Sünnet işleminden sonra pipinin çevresine sarılan bandaj ve sargıyı 24 saat sonra çıkarın.  İyileşmeyi arttırmak için kremler kullanın. Peniste ilk günlerde gözlemlenen şişlik ve ödem 2 hafta içerisinde geçer. Sünnet derisi yapışık olan çocuklarda iyileşme ise kabuk oluşumu ile olur. Hızlı iyileşme için ilk günden sonra çocuğunuza her gün ya da gün aşırı duş yaptırıp krem sürün. Sünnetten sonra ilk 7 gün çocuğunuzun aşırı aktiviteden kaçınmasına dikkat edin. Bezli bebeklerde ise sünnet sonrası büyük boy alt bezi kullanılması, duş yaptırılması ve krem uygulanması yeterli olacaktır” dedi.

300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
Çocuğunuzu sünnet ettirirken dikkat etmeniz gerekenler
Çocuğunuzu sünnet ettirirken dikkat etmeniz gerekenler
Sünnetsiz çocukmarda enfeksiyon daha fazla 
Sünnetsiz çocukmarda enfeksiyon daha fazla 
Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 
Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 
Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı
Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı
Sünnet Olmanın Faydaları
Sünnet Olmanın Faydaları
Peygamber Sünneti için uzmanından uyarılar geldi
Peygamber Sünneti için uzmanından uyarılar geldi
​Böbrek genişlemesi sünnetle geçmez
​Böbrek genişlemesi sünnetle geçmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat
Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat
TÜSAD: Salgın kontrolünün kaybedilmesinden endişe ediyoruz
TÜSAD: Salgın kontrolünün kaybedilmesinden endişe ediyoruz
Covid-19, Türkiye'nin Hepatit B ile mücadelesini zayıflatmasın
Covid-19, Türkiye'nin Hepatit B ile mücadelesini zayıflatmasın
Mavi mor renli 5 yaz meyvesi | Sayısız faydalarıyla şaşırtıyorlar
Mavi mor renli 5 yaz meyvesi | Sayısız faydalarıyla şaşırtıyorlar
Yüzerken maske takılır mı? Uzmanlar uyarıyor 
Yüzerken maske takılır mı? Uzmanlar uyarıyor 
Hareketsizlik omurga sağlığımızı bozuyor
Hareketsizlik omurga sağlığımızı bozuyor
COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı
COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı
TÜSAD | 42 yıllık Solunum Kongresi bu yıl ilk kez dijital yapılacak
TÜSAD | 42 yıllık Solunum Kongresi bu yıl ilk kez dijital yapılacak
Hipnoz ile doğum nedir? Hipnoz ile doğumun faydaları zararları neler
Hipnoz ile doğum nedir? Hipnoz ile doğumun faydaları zararları neler
Yazın kalp sağlığını korumak için 9 öneri
Yazın kalp sağlığını korumak için 9 öneri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim