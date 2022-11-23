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Sürekli esniyorsanız, nedeni bu olabilir

Çevrenizde esneyen insanları görmüşsünüzdür, İlk andan normal olarak algılansada devam eden sürekli esneme hali-durumu normal olarak karşılanmaz. 

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:43
Sürekli esniyorsanız, nedeni bu olabilir

Sürekli esniyorsanız, nedeni bu olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir.''dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.  


- Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde,sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür.Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

- Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir.Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir.Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır. 

-Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de ardarda isteyen kişiler de bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.

Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Normal bir insanın uyku esnasında ağızının kapalı, burundan nefes alıp vereceğini, burnu tıkanık olan kişilerin uyku esnasında ağızdan nefes almaya başladığı ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uyku da solunum durması yani uyku apnesi oluşur.''diye belirtti. 
 
Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyerek kalp krizi riskini artırır ve beynin uyku ihtiyacını karşılayamadığından sürekli uykuya eğilim olarak esneme hali refleks olarak ortaya çıkar.Yani uyku apnesinden dolayı yeterli uyuyamayan beyin (oksijen alamayan)sürekli uyumak istediğini vücudunuza gösterecek. 

Sürekli esneyen kişiler öncelikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmalı. 

Uyku apnesi hastaları sabahları yorgun kalkar, uyudukları uyku kendilerine yetmez, İş yerinde sürekli uykuya eğilimli olurlar, konsantrasyon güçlüğü unutkanlık ve çabuk sinirlenme belirtilerini taşırlar.Uyku apnesi olan kişiler araç başında uykuya dalarak trafik kazası yapar, oturdukları yerde aniden uykuya dalabilirler. 

-Uyku apnesi uyku testiyle teşhisi doğrulandıktan sonra burun ve boğaz bölgesine yapılan koruyucu cerrahiler ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedavi den fayda görmeyen gruplara gece uykuda ağıza ve buruna takılan maske tedavisi verilebilir.

Uyku apnesi tedavi edilen hastalarda kalp krizi ve hipertansiyon oranlarında belirgin azalma sağlanmıştır. 

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Esneme
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