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Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın

Uzmanlar, zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:08
Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın

Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın

Soğuk havalarla birlikte gribal enfeksiyonlarda görülen artış, önlem arayışlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak süt içilmesini öneriyor. Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

Sütün yaşamsal bir sıvı olduğunu ve yaşamın her evresinde beslenme konusunda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çekti.

Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, “Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi.

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