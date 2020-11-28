Suyun Sağlığa Faydaları

Suyun Sağlığa Faydaları son dönemlerde birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yerini almayı başarmıştır.

Vücudumuzun temel bileşenlerinden olan su, vücudun hemen hemen tüm ana organ sistemlerimizin korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bilindiği üzere insan vücudunun ağırlıkça 2/3'ü sudan oluşmaktadır. Su aynı zamanda dünyada en bol miktarda bulunan bileşiktir. Tüm canlıların hayatını idame ettirmesi ve metabolik aktivitelerini gerçekleştirmesi adına su ana bir kaynaktadır. Sağlığımız ve yaşamın sürdürülebilmesi adına oldukça önemli bir rol oynayan suyun faydalarının birçok kişi tarafından araştırıldığını bilmekteyiz. Sizlerde suyun faydaları üzerine araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Suyun Sağlığa Faydaları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Suyun Sağlığa Faydaları

Suyun Sağlığa Faydaları arasında en çok ön plana çıkan özellikler; enerji seviyesinin korunması, vücut ısısının dengelenmesi, metabolizmanın iyi bir şekilde çalışması bunlardır. Bunun yanı sıra; Kabızlık, mide rahatsızlıkları, migren, gastrit, ülser, böbrek taşı,sırt ağrılarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Su tüketimine özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra böbrek fonksiyonlarının tam anlamıyla çalışması ve cildiniz açısından da su oldukça önemlidir. Peki, su tüketimin faydaları nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

1-Baş Ağrısını Giderir

Günlük olarak yeterli miktarda su tüketmeniz, ruh halinizdeki iyileşmeye, belleği arttırmaya, baş ağrılarınızın sıklığını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını daha aktif hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Bu durum ise sizlerin sinir ve stresten uzaklaşmasını sağlayarak baş ağrınızı gidermenizde yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı günlük olarak yeterli düzeyde su tüketmeniz gerekmektedir.

2-Yorgunluğu Önler!

İş hayatınızın vermiş olduğu stres ve günlük yaşamın sıkıntısı, vücut yorgunluğuna motivasyonunuzun azalmasına ve ruh hali değişimlerinize neden olabilir. Bunu önlemek adına yeterli miktarda su tüketmeniz, vücudunuzun fiziksel performansını artırmaya ve enerji seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olmaktadır. Özellikle spor yapanların fiziksel olarak yorgunluklarını atabilmeleri adına su tüketimine dikkat etmeleri ve özen göstermeleri gerekmektedir.

3- Kilo Vermenize Yardımcı Olur!

Kilo vermek isteyen pek çok kişinin bunu sağlamak amacıyla su tüketimini artırdığını görebilmekteyiz. Yeterli miktar da su tüketiminde bulunmanız sizlerin metabolizmanızın daha hızlı bir şekilde çalışmasına olanak sağlayacaktır. Özellikle yemeklerden önce su tüketmeniz iştahınızı oldukça azaltarak gün içerisinde daha az kalori tüketmenize yardımcı olmaktadır.

4- Böbrek Taşını Düşürmenizi Sağlar!

Böbrek taşı sıkıntısı yaşıyorsanız kesinlikle su tüketiminizi dengelemeniz gerekmektedir. Böbrekleriniz içerisinde oluşan mineral ve tuz birikintileri böbrek taşını oluşturmaktadır.. Daha fazla su tüketmeniz böbreklerinizden daha fazla sıvının geçmesine ve oluşan böbrek taşlarının düşürülmesinde sizlere fayda sağlamaktadır. Sizlerde böbrek taşlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, su tüketiminize özen göstermelisiniz.

5- Kabızlığı Giderir!

Sindirim sistemimizin düzgün çalışmasını destekleyen ana etkenlerden bir tanesi de sudur. Su düzenli ve yeteri kadar tüketildiğini bağırsak hareketlerinizin tam anlamıyla çalışmasına neden olarak boşaltım sistemini rahatlatmaktadır. Bunun yanı sıra karbonatlı suyunda kabızlığı önlemede en olumlu etkiler gösterdiğini söyleyebiliriz. Sizlerde kabızlık sorunu yaşıyorsanız, su tüketiminizi yeterli ve düzenli bir seviyeye çekmelisiniz.

6- Cildi Gençleştirir!

Su sağlığımız ve cildimiz açısından oldukça önemli yere sahiptir.Günlük yeterli miktarda su tüketmek cildimizi nemlendirerek, taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz bir görünüm oluşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda su cildimizde ki kırışıklıkların giderilmesinde de bizlere yardımcı olmaktadır. Bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı tedavi yöntemi olarak su gösterilmektedir.

7- Vücudun Dinç Kalmasını Sağlar!

Günlük yeterli miktarda alınan suyun, vücudu daha dinç bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra günlük yeterli oranda su tüketimi osteoporoz ve kalça kırığı risklerini de oldukça azalmaktadır. Fizyolojik ve psikolojik anlamda vücudunuza destek çıkarak daha dinç bir görünüm elde etmek istiyorsanız su tüketiminizi sağlıklı bir düzeye getirmeniz gerekmektedir.

8-Kötü Nefesi Engeller!

Su tüketimi ağız kokusunu önleyen en temel etkenler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra dilinizin, dişlerin ve diş etlerinin yivlerine yerleşen bakterilerden kaynaklanan kokuyu da önlemektedir. Bu bakterilerin birikimi, uçucu kükürt bileşikleri adı verilen kötü kokuya neden olmaktadır. Su tüketiminde, bu bakterilerin yıkanmasına yardımcı olur ve ağzınızda ki kötü kokulu bileşiklerin birikmesini önlemektedir. Bunun yanı sıra ağız ve dilin kuruması da su ile önlenmektedir. Ağız sağlığınız için kesinlikle su tüketimine özen göstermeniz gerekmektedir.

9- Rahatsızlıkları Önler!

Su başta sindirim ve boşaltım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığın önlenmesinde sizlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca vücudun fizyolojik olarak rahat bir şekilde hareket etmesinin sağlanması, kan dolaşımının hızlanması ve eklemlerin yeterli düzeyde sıvı alması adına da oldukça önemlidir.

10- Temizlikte Yardımcı Olur!

Suyun faydaları arasında ön plana çıkan bir diğer husus ise temizlik konusudur. Su gerek eşya gerekse vücut temizliğinizi sağlayacak ana kaynaktır. Birçok faydasını sunmuş olduğumuz suyun temel etkenleri arasında temizliğinde yer aldığını dile getirebiliriz.

Suyun Sağlığa Faydaları

Suyun sağlığa faydaları ile ilgili olarak sizlere yukarıda başlıklar halinde kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık. Yaşamın temel kaynakları arasında su, insanların hayatını idame ettirebilmesi için en gerekli kaynaktır. Vücudun fizyolojik ve psikolojik sağlığı açısından oldukça önemli olan suyun faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer su tüketimi ile ilgili belirli bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, bunun giderilmesi içinde muhakkak uzman bir doktordan yardım almanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra sizlerde su ve suyun faydaları üzerindeki düşüncelerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.