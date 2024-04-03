Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Takıntılı Kişilerin 5 Ortak Özelliği!

Obsesif kişiler çeşitli özellikler ve davranışlar sergileyebilir, ancak burada genellikle takıntılılıkla ilişkilendirilen beş ortak özellik bulunmaktadır:

03 Nisan 2024 Çarşamba 08:34
Takıntılı Kişilerin 5 Ortak Özelliği!






Takıntılı Kişilerin 5 Ortak Özelliği!

Klinik Psikolog Hazal Akşahin konu hakkında bilgiler verdi.

Müdahaleci Düşünceler: Obsesif bireyler sıklıkla kontrol edilmesi zor, ısrarcı ve müdahaleci düşünceler veya fikirler yaşarlar. Bu düşünceler sıkıntı verici, istenmeyen düşünceler olabilir ve sıkıntıyı hafifletmenin bir yolu olarak anksiyeteye veya kompulsif davranışlara yol açabilir.

Mükemmeliyetçilik: Birçok obsesif kişi güçlü bir mükemmellik arzusuna sahiptir ve aşırı detaycı olabilir. Genellikle kendileri için gerçekçi olmayan yüksek standartlar belirlerler ve işlerinde veya günlük görevlerinde kusursuz sonuçlar elde etmekle meşgul olabilirler.

Tekrarlayan Davranışlar: Obsesif bireyler, kaygılarını veya müdahaleci düşüncelerini hafifletmek için genellikle tekrarlayan davranışlar veya ritüellerle meşgul olurlar. Bu ritüeller el yıkama, kilitleri kontrol etme, sayma veya nesneleri belirli bir şekilde düzenleme gibi faaliyetleri içerebilir.

Belirsizlik Korkusu: Obsesif eğilimleri olan kişilerde belirsizlik korkusu yüksektir. Tekrar tekrar güvence arayabilir veya belirsizliği azaltmak için davranışlarda bulunabilirler. Bu korku, kompulsif eylemler ve düşünceler döngüsüne yol açabilir.

Bırakma Zorluğu: Obsesif bireyler düşüncelerini, duygularını veya sahip olduklarını bırakmakta zorluk çekebilirler. Kin tutabilir, gelecekteki olaylar hakkında aşırı endişelenebilir veya bir gün onlara ihtiyaç duyabilecekleri korkusuyla nesneleri istifleyebilirler.

Obsesif özelliklerin her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabileceğini ve bu özelliklerden bazılarını gösteren herkesin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi klinik bir bozukluğa sahip olmayacağını unutmamak önemlidir. OKB, günlük yaşama önemli ölçüde müdahale eden şiddetli takıntılar ve zorlamalarla karakterize bir ruh sağlığı durumudur.

Anahtar Kelimeler:
TakıntıTakıntılı Kişilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor salonlarındaki büyük tehlike!
Spor salonlarındaki büyük tehlike!
Laktoz hassasiyeti yaş ilerledikçe artıyor
Laktoz hassasiyeti yaş ilerledikçe artıyor
SAHİM-SEN | Sağlık sektörü emeklileri de çalışmak zorunda kalıyor
SAHİM-SEN | Sağlık sektörü emeklileri de çalışmak zorunda kalıyor
Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?
Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?
Meme onarımı nedir? Meme onarımında nelere dikkat edilmeli
Meme onarımı nedir? Meme onarımında nelere dikkat edilmeli
Sosyal medya, burun estetiğini tetikliyor
Sosyal medya, burun estetiğini tetikliyor
Hamilelik döneminde renkli beslenmek önemli
Hamilelik döneminde renkli beslenmek önemli
Bedeninize Kulak Verin Size Bir Mesajı Olabilir!
Bedeninize Kulak Verin Size Bir Mesajı Olabilir!
Doğru Eleştiri Nasıl Olmalıdır ? 
Doğru Eleştiri Nasıl Olmalıdır ? 
Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin
Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim