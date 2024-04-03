Takıntılı Kişilerin 5 Ortak Özelliği!

Klinik Psikolog Hazal Akşahin konu hakkında bilgiler verdi.

Müdahaleci Düşünceler: Obsesif bireyler sıklıkla kontrol edilmesi zor, ısrarcı ve müdahaleci düşünceler veya fikirler yaşarlar. Bu düşünceler sıkıntı verici, istenmeyen düşünceler olabilir ve sıkıntıyı hafifletmenin bir yolu olarak anksiyeteye veya kompulsif davranışlara yol açabilir.

Mükemmeliyetçilik: Birçok obsesif kişi güçlü bir mükemmellik arzusuna sahiptir ve aşırı detaycı olabilir. Genellikle kendileri için gerçekçi olmayan yüksek standartlar belirlerler ve işlerinde veya günlük görevlerinde kusursuz sonuçlar elde etmekle meşgul olabilirler.

Obsesif bireyler, kaygılarını veya müdahaleci düşüncelerini hafifletmek için genellikle tekrarlayan davranışlar veya ritüellerle meşgul olurlar. Bu ritüeller el yıkama, kilitleri kontrol etme, sayma veya nesneleri belirli bir şekilde düzenleme gibi faaliyetleri içerebilir.

Belirsizlik Korkusu: Obsesif eğilimleri olan kişilerde belirsizlik korkusu yüksektir. Tekrar tekrar güvence arayabilir veya belirsizliği azaltmak için davranışlarda bulunabilirler. Bu korku, kompulsif eylemler ve düşünceler döngüsüne yol açabilir.

Bırakma Zorluğu: Obsesif bireyler düşüncelerini, duygularını veya sahip olduklarını bırakmakta zorluk çekebilirler. Kin tutabilir, gelecekteki olaylar hakkında aşırı endişelenebilir veya bir gün onlara ihtiyaç duyabilecekleri korkusuyla nesneleri istifleyebilirler.

Obsesif özelliklerin her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabileceğini ve bu özelliklerden bazılarını gösteren herkesin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi klinik bir bozukluğa sahip olmayacağını unutmamak önemlidir. OKB, günlük yaşama önemli ölçüde müdahale eden şiddetli takıntılar ve zorlamalarla karakterize bir ruh sağlığı durumudur.