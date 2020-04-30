Tansiyon Hastalarına Ramazan Ayı Önerileri

Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunu ve kontrol altına tutulmazsa kalp krizi, felç gibi çok ciddi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle ramazan ayında uzun süre aç kalmaya, sıvı kaybına iftarda hızlı yemeğe bağlı olarak tansiyon dengesi bozulabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının mutlaka doktora danışarak ve düzenli kontrol altında oruç tutmasını sağlıklarından ödün vermemelerini sağlayacak.

İlaçlarınızı ve tansiyonunuzu ölçmeyi ihmal etmeyin

İlaçlarınızı ihmal etmeyin. Kullanım şeklinize göre sabah dozunu sahurda, akşam dozunu ise iftarda alabilirsiniz.

Sahurda tuzlu gıdalardan uzak durun. Salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri, zeytin gibi gibi tuz oranı yüksek gıdalar tüketmeyin. Bunun yerine yeşil yapraklı sebzeler, az tuzlu peynir gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Kahve veya çayı çok fazla içmeyin.

İftarda yemeğe hafif bir çorba veya iftariyelikler ile başlayıp bir süre ara verin. Ardından yemeğe devam edin. Sofranızda balık, kurubaklagil ve sebzelere bol bol yer verin. Yoğurt, zeytinyağı, kuruyemiş de tüketebilirsiniz.

Hamurişi ve yağlı gıdaları tüketmemeye çalışın.

Tuz tüketimini sınırlayın.

Tatlı tüketmek istiyorsanız tercihizi sütlü ya da meyveli tatlılardan yana kullanın. Haftada iki defadan fazla tatlı yemeyin.

Sahurda da iftarda da yavaş yiyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin.

Su tüketmeyi unutmayın. Ayrıca ayran, soda ve taze sıkılmış meyve suyu da içebilirsiniz.

Tansiyonunuzu güvenilir bir tansiyon cihazıyla sabah ve akşam düzenli olarak ölçmeye özen gösterin.

100 ölçüme kadar tansiyon kaydını tutuyor

Hipertansiyon hastalarının sahura kalkmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatan Omron, ramazan ayı için şu önerilerde bulunuyor:

Klinik olarak onaylı Omron patentli“Akıllı Manşet” teknolojisi sayesinde, üst koldaki tüm pozisyonlarda tansiyonun doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesini sağlıyor. Omron’un Akıllı Manşet teknolojisine sahip modeli M7 Intelli IT, düzensiz kalp atışı ve sabah hipertansiyonu gibi göstergelerin yanı sıra, üç ardışık ölçümle olası atriyal fibrilasyon ihtimalini de tespit ediyor. Takip kolaylığı da sunan Omron M7 Intelli IT, iki farklı kullanıcı için 100 ölçüme kadar kayıt tutabiliyor. Ayrıca akıllı cihazlarda kullanılabilen OMRON Connect uygulaması sayesinde tansiyon geçmişinin kayıt altında tutulabilmesini ve kişilerin sonuçlarını doktorlarıyla rahatça paylaşmasını da sağlayabiliyor.

Omron Hakkında

110’u aşkın ülkede faaliyet gösteren ve ev tipi medikal cihazlarda lider Omron Healthcare’in ürün yelpazesinde ateş ölçerler, dijital tansiyon aletleri ve solunum yolu hastalıkları tedavisini destekleyen nebulizatör cihazları bulunuyor. Endüstriyel otomasyon, sağlık ve elektronik komponentler alanında hizmet veren Omron şirketler topluluğu bünyesinde bulunan Healthcare iş biriminin Türkiye operasyonları Perrigo Türkiye tarafından yürütülüyor.

Perrigo Türkiye Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.