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Tansiyon Hastalığına Dikkat! Aşırı Stres Ölümcül Olabilir! 

Hipertansiyon kalp hastalığı, yüksek tansiyonu olan kişilerde uzun yıllar boyunca gelişen uzun süreli bir durumdur. 

21 Şubat 2023 Salı 09:48
Tansiyon Hastalığına Dikkat! Aşırı Stres Ölümcül Olabilir! 

Tansiyon Hastalığına Dikkat! Aşırı Stres Ölümcül Olabilir! 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi. 

Yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) kontrol altına alınmadığında meydana gelebilecek kalp yetmezliği ve iletim aritmileri gibi bir grup tıbbi problemdir. Yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı, damar duvarlarında kan anormal olarak yüksek basınç ile karakterize edilir. Stres altında veya fiziksel efor sırasında kan basıncının yükselmesi normaldir. Ancak hipertansiyonu olan kişilerde, istirahatte veya stres yokluğunda bile kan basıncı her zaman yüksek kalır. Kan basıncı gün boyunca değişir. Stres veya yoğun duygu durumunda, doğal olarak yükselir. 

Kronik yüksek tansiyon ( 120/80 mmHg'den yüksek ) hipertansiyon kalp hastalığına neden olur. İnsanlar yaşlandıkça ve yüksek tansiyona sahip olmaya devam ettikçe kalp hastalığı riskleri artar. Kalp yetmezliği en sık 65 yaşından büyük kişilerde görülür. 

Kronik yüksek tansiyon kalbinizi zorlar ve kanınızı pompalamasını zorlaştırır. Kalp kasınız kalınlaşıp zayıflayabilir ve muhtemelen kalp yetmezliğine yol açabilir. Kan damarlarınızın duvarları da yüksek tansiyon nedeniyle kalınlaşabilir ve bu, kan damarlarında kolesterol biriktiğinde daha tehlikeli hale gelir. O zaman kalp krizi ve inme riskiniz artar. 

Yüksek tansiyon, erkekleri iki kat, kadınları ise üç kat daha fazla kalp yetmezliğine götürür. Bununla birlikte, yüksek tansiyonunuzu iyi yönetmek, kalp yetmezliği riskinizi büyük ölçüde azaltabilir. 

Kalp yetmezliği olan hipertansif kalp hastalığı olan kişilerde aşağıdakiler için daha yüksek risk vardır: 

*Dekompanse kalp yetmezliği 

*Akut koroner sendrom  

*Ani kardiyak ölüm. 

Hipertansiyon kalp hastalığı türleri nelerdir? 

Yüksek tansiyon, kalbinizin kanı damarlarınızdan geçirmesini zorlaştırır. Kan damarlarınızda plak biriktiğinde veya yüksek tansiyon nedeniyle kalp kasınızın bir kısmı büyüdüğünde, şu sorunları yaşayabilirsiniz: 

*Koroner arter hastalığı 

*Genişlemiş kalp 

Hipertansif kalp hastalığı için kimler risk altındadır? 

*Yüksek tansiyona sahip olmak. 

*Egzersiz yapma 

*Şeker hastası olmak 

*Yüksek kolesterol var. 

*45 yaşından büyükler. 

*Fazla kilo 

*Sigara içmek veya tütün ürünleri kullanmak. 

*Alkol kullanımı 

Anahtar Kelimeler:
TansiyonStres
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