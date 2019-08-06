Tarçın, şeker hastalığına iyi gelir mi?



Diyabet ile mücadelede tarçın etkili olabilir mi? Dünyada önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyar insanın diyabetin pençesine düşeceğini belirten uzmanlar, son dönemde doğal yöntem önerilerinin mutlaka doktora danışılması uyarısında bulunuyor.

İnsanlığın kabusu haline gelen şeker hastalığı hızla artarken, diyabetle mücadelede son dönemde gündeme gelen alternatif uygulamalardan sonuç alanıbalir mi? Otla çiçekle böylesine ciddi bir hastalıkla mücadalenin tek başına yeterli olmadığını savunan uzmanlar 'Ot lobisi ile ilaç lobisi yakın dönemde en ciddi savaşını diyabet üzerinden verecek' yorumunu yapıyor.

Araştırmalar, şeker hastalığının günümüzde sıklığı giderek artan ve ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu gösteriyor.

Ülkemizde her 9 kişiden biri şeker hastası. Amerikan Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Sinan Tanyolaç, besin maddeleri arasında şeker hastalığının gelişimini geciktirdiğine inanılan maddelerin başında tarçının geldiğini söyledi. Tanyolaç, "Tarçının en çarpıcı yararı kan şekerini kontrol edebilmesidir. Örneğin günde yarım çay kaşığı tarçının şeker hastalarında kan şekerini anlamlı olarak düşürdüğü, trigliserid ve kötü kolesterol (LDL-kolesterol) düzeylerinde azalmaya yol açtığı gösterilmiştir." dedi.

Dr. Tanyolaç, beslenme alışkanlığında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, düzenli egzersiz olmadan tarçının yararlı etkilerinin görülmesinin beklenemeyeceğine dikkat çekti. "Tarçın şeker metabolizmasını yaklaşık 20 kat kadar hızlandırmaktadır. Bu etki kan şekerinde düşmeye yol açmaktadır." diyen Tanyolaç, " Tarçının kimyasal yapısı 'insülin' denilen kan şekerini düzenleyen hormona yapısal olarak benzerliği nedeniyle insülin hormonu gibi davranmaktadır." şeklinde konuştu. Tanyolaç, "Tarçın, mide boşalma zamanını uzatması nedeniyle ani şeker yükselmelerini önlemekte ve insülin hormonunun daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır" dedi.