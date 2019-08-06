Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99208
ALTIN
264.363
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6422
EURO
6.1176

Tarçın şeker hastalığına iyi gelir mi?

Araştırmalar, şeker hastalığının günümüzde sıklığı giderek artan ve ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu gösteriyor.

Tarçın şeker hastalığına iyi gelir mi?

Araştırmalar, şeker hastalığının günümüzde sıklığı giderek artan ve ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu gösteriyor.

06 Ağustos 2019 Salı 23:01
Tarçın şeker hastalığına iyi gelir mi?

Tarçın, şeker hastalığına iyi gelir mi?


Diyabet ile mücadelede tarçın etkili olabilir mi? Dünyada önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyar insanın diyabetin pençesine düşeceğini belirten uzmanlar, son dönemde doğal yöntem önerilerinin mutlaka doktora danışılması uyarısında bulunuyor.

İnsanlığın kabusu haline gelen şeker hastalığı hızla artarken, diyabetle mücadelede son dönemde gündeme gelen alternatif uygulamalardan sonuç alanıbalir mi? Otla çiçekle böylesine ciddi bir hastalıkla mücadalenin tek başına yeterli olmadığını savunan uzmanlar 'Ot lobisi ile ilaç lobisi yakın dönemde en ciddi savaşını diyabet üzerinden verecek' yorumunu yapıyor. 

Araştırmalar, şeker hastalığının günümüzde sıklığı giderek artan ve ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu gösteriyor.

Ülkemizde her 9 kişiden biri şeker hastası. Amerikan Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Sinan Tanyolaç, besin maddeleri arasında şeker hastalığının gelişimini geciktirdiğine inanılan maddelerin başında tarçının geldiğini söyledi. Tanyolaç, "Tarçının en çarpıcı yararı kan şekerini kontrol edebilmesidir. Örneğin günde yarım çay kaşığı tarçının şeker hastalarında kan şekerini anlamlı olarak düşürdüğü, trigliserid ve kötü kolesterol (LDL-kolesterol) düzeylerinde azalmaya yol açtığı gösterilmiştir." dedi.

Dr. Tanyolaç, beslenme alışkanlığında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, düzenli egzersiz olmadan tarçının yararlı etkilerinin görülmesinin beklenemeyeceğine dikkat çekti. "Tarçın şeker metabolizmasını yaklaşık 20 kat kadar hızlandırmaktadır. Bu etki kan şekerinde düşmeye yol açmaktadır." diyen Tanyolaç, " Tarçının kimyasal yapısı 'insülin' denilen kan şekerini düzenleyen hormona yapısal olarak benzerliği nedeniyle insülin hormonu gibi davranmaktadır." şeklinde konuştu. Tanyolaç, "Tarçın, mide boşalma zamanını uzatması nedeniyle ani şeker yükselmelerini önlemekte ve insülin hormonunun daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır" dedi. 

Şekerin marketlerde; Diyabetliler için ksilitol Şekerin Türkiye pazarına girdi 
Şekerin marketlerde; Diyabetliler için ksilitol Şekerin Türkiye pazarına girdi 
Diyabete Karşı Süt Tüketin
Diyabete Karşı Süt Tüketin
Diyabet Tedavisinde Beslenme Nasıl Olmalıdır?
Diyabet Tedavisinde Beslenme Nasıl Olmalıdır?
Diyabet riskini azaltan besinler
Diyabet riskini azaltan besinler
Ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin: Diyabet uyarısı ayaktan gelebilir
Ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin: Diyabet uyarısı ayaktan gelebilir
Diyabet Kanseri Tetikliyor
Diyabet Kanseri Tetikliyor
Sıcak Havalarda Sağlığınızı İhmal Etmeyin
Sıcak Havalarda Sağlığınızı İhmal Etmeyin
Son Güncelleme: 06.08.2019 23:27
Anahtar Kelimeler:
TarçınDiyabetŞekerDiyabetle Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuz ve tandır dumanı kanser riskini artırıyor
Tuz ve tandır dumanı kanser riskini artırıyor
Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!
Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!
Klima yaz aylarında en çok kas tutulmasına neden oluyor
Klima yaz aylarında en çok kas tutulmasına neden oluyor
Uyku apnesine dikkat, trafikte uyuyanlar var
Uyku apnesine dikkat, trafikte uyuyanlar var
Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın
Saman nezlesi alerik rinit için şimdiden hazırlık yapın
Kanser hastası Merve öğretmenin hayatını doktor kararttı
Kanser hastası Merve öğretmenin hayatını doktor kararttı
Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor
Sağlıklı beslenmek yemek pişirirken başlıyor
Aspirin efsanesine dikkat, olumsuzlukları da var
Aspirin efsanesine dikkat, olumsuzlukları da var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort