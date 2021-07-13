Tatilde sağlıklı beslenmenin yolları

Tatillerde hava değişiminin yanı sıra uyku ve beslenme düzeninde de günlük hayata göre değişim oluyor. Rutin hayatında sağlıklı ve düzenli beslenen, fiziksel aktiviteye önem veren kilosu ideal kişilerin tatilde biraz sınırların dışına çıkmalarında bir sakınca olmayabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu bilince sahip olduğunuzda tatilde fazla kaçırdıklarınız ne kilonuzu arttırır ne de vicdanınızı sızlatır. Tatile çıkmadan kısa zaman önce yapılan çok düşük kalorili ve gerçekçi olmayan diyetler her ne kadar sonuca ulaştırsa da tatilde aldığınız yüksek kalorili yiyecekler hızlı bir şekilde kiloları yerine koyacak ve bağışıklık sisteminizi tehdit edecek, bir sonraki kilo verme girişiminizi zorlayacaktır” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tatilde sağlıklı beslenmek için şu önerilerde bulundu:

Kahvaltıda sebzeyi büyük, unlu yiyecekleri küçük porsiyonlarda tercih edin

Öncelikle bol çeşitli kahvaltılar karşımıza çıkıyor. Klasik kahvaltı menüsü haricinde ek olarak poğaça, börek vb. unlu yiyecekler, kaymak-bal, sucuk-salam gibi işlenmiş etler, çikolatalar görürüz. Burada önemli olan miktarları küçük tutmak. Kahvaltı tabağınızı önceden çeşitli sebze grubunu büyük porsiyonlarda, unlu yiyecek grubunu küçük porsiyonlarda dolduracak şekilde, peynir, yumurta, zeytininizle beraber hazırlayın ve tabağınızın dışına çıkmadan tüketin. Bu size ölçülerinizi kontrol altına almayı sağlayabilir.

Öğle yemeklerinizde pizza, makarna veya patates kızartmalarını değil, taze/kuru meyve, sade dondurma, yoğurt, ceviz/fındık/badem, sade maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, gibi serinletici, sağlıklı küçük atıştırmalıkları tavsiye ederim. Maden suyu ve badem sütü kullanarak smoothie de içebilirsiniz.

Öğle yemeğini hafif geçirenler akşam yemeğinin keyfini çıkarabilir, diyet yapanlar diyetine uygun yemek yiyebilir

Tatilde bol sohbetli uzun süren, lezzetli akşam yemekleri kaçınılmaz. Dolayısıyla öğle saatleri hafif beslenme ve yüzme/bisiklet vs. gibi fiziksel aktivite ile geçirirseniz akşam yemeğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Eğer kilo verme sürecinde tatile çıktıysanız, dilerseniz diyetinize devam edin ama kilo almamaya çalışmak daha gerçekçi bir hedef olabilir. Tatil bitiminde zayıflamaya devam edebilirsiniz. Tatil sürecini yönetebilirseniz ideal kilonuzu koruma kontrolü her zaman sizin elinizde olur.