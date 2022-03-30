Tek tablette uzmanından multidestek!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gerçekleştirdiği konuşmada günümüzde sağlıklı bir yaşam için multivitaminlerin zamanında ve yerinde kullanılması gerektiğini belirtirken, doğru multivitamini seçerken nelere dikkat etmeliyiz konusunda da akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

GSK Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Gülden Duykan, dünyada milyonlarca insanın tercih ettiği Centrum’un her bir tabletinin arkasında 1 milyon saati* aşan Ar-Ge çalışmasının olduğunu vurguladı ve Centrum’un uzmanlığının sadece Dünya ile sınırlı olmadığını, astronotlar tarafından uzayda kullanılabilmek üzere NASA testlerini geçen tek multivitamin olduğundan bahsetti.

“Her bir tabletin arkasında bir milyon saati aşkın AR-GE çalışması var”

IPSOS ile gerçekleştirilen global Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Alışkanlıkları Araştırma’sında son 2 yılda takviye edici gıdaların kullanım oranı yüzde 71 oranında artarken, her 5 kişiden 3’ünün bu dönemde takviye edici gıda kullanmaya başladığını kaydeden GSK Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Gülden Duykan, tüketicilerin, ihtiyaçlarını belirlemek ve kendilerine uygun ürünleri seçebilmek için uzman tavsiyelerine daha fazla önem vermeye başladıklarını söyledi.

Tüketicilerin iç görülerine büyük önem verdiklerini belirten Gülden Duykan, Centrum ile dünyada 60’dan fazla ülkede milyonlarca insan tarafından tercih edilen multivitamin markası olarak tüketicilerin yaşamlarında önemli bir rol oynadıklarını kaydetti.

Duykan şöyle devam etti: “Centrum’un formülünün arkasında bilim insanlarından, doktorlara, eczacılara ve diyetisyenlere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik araştırmalar mevcut. Centrum’un arkasındaki bilim, 1950’lerde genç bilim insanı Dr. Leon Ellenbogen’in New York’da kanser hastalarında beslenme desteği kullanımı üzerine çalışmasıyla başladı. Sonrasında vitaminlere ilgisinin artmasıyla vitaminlerin insan metabolizması üzerindeki etkilerine odaklandı ve araştırmaları sonucu Centrum multivitamin fikri doğdu. 1970’lerin başında sağlıklı yaşamın desteği olacak eksiksiz multivitamin ve multimineral takviyesi geliştirmeye karar verdi. Tüm bu araştırmaları sonucu ilk Centrum multivitamin 1978’de tüketicilerle buluştu. Dünyada milyonlarca insanın tercih ettiği multivitamin Centrum, her bir tableti ile kullanıcılarına multi destek veriyor. Centrum’un içerisindeki vitamin ve mineraller, enerji, sinir ve bağışıklık sistemi üzerindeki pozitif etkisinin yanı sıra cilt, kas ve kemik sağlığına da destek veriyor. Ayrıca holistik beslenme bakış açısı ile iyi yaşam serüveninde bedensel ve mental sağlığına önem verenlere multidestek sağlıyor. Dünyanın dört bir yanında önde gelen bilim insanlarının araştırmalarında kullanılan Centrum, beslenme bilimi konusunda, Antartika’daki doktorlardan, uzaydaki NASA astronotlarına kadar güvenilir multivitamin desteği sunuyor. 2011 yılında NASA, multivitaminlerin uzaydaki stabilitesini ölçümledi ve astronotların kullanıp kullanamayacağını test etti. Yapılan uzun ve detaylı araştırmalar sonucunda Centrum’un uzayda bile stabilitesini koruyan ve astronotların kullanabildiği tek multivitamin markası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şimdiye kadar yapılmış en büyük multivitamin araştırması Physician’s Health Study II’e göre 11 yıl boyunca 14.000’den fazla doktor Centrum kullandı.”

“Sağlıklı bir yaşam için multivitaminlerin doğru ve yerinde kullanılması önemlidir.“

Doğru vitamin seçiminin kaliteli bir yaşam için çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bilinçsiz vitamin kullanımın vücutta sorunlar yaratabileceğini belirterek, “Sağlıklı bir yaşam için vitamin ve multivitaminlerin doğru ve yerinde kullanılması olmazsa olmaz.” dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu multivitamin kullanımına ilişkin olarak ise şu açıklamalarda bulundu:

“Çoklu gıda takviyeleri olarak bilinen multivitaminler özel formülasyonlu destek birleşimlerinden oluşan kapsül ya da tabletlerdir. Multivitaminlere ilişkin kişisel kanaatim şöyle; doktorunuz gerek görürse sizin hangi vitamine ihtiyaç duyduğunuzu bazı kan testleri ile ölçmek isteyebilir. Kişisel kararınızla yüksek dozda monovitamin kullanmayın. Bilinçsiz ve yüksek dozda monovitamin, mineral ve antioksidan takviyelerinin birlikte kullanılmasının fayda yerine zarar da verebileceğini unutmamak gerekir. Eğer genelde daha güçlü, daha enerjik, daha dirençli biri olmayı düşünüyorsanız yine de doktorunuz ya da eczacınıza danışarak siz de güvenilir bir multivitamin takviyesinden yararlanabilirsiniz. Özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençler ile 50 yaş ve üzeri kişiler, multivitamin takviyelerinden de yararlanabilirler”.

Centrum çocuklardan ileri yaşlara kadar kullanılabilir

-Centrum Advance, yetişkinler için gerekli 13 vitamin ve 11 mineralin tamamını içeren takviye edici gıda ürünü.

-Centrum Advance 50+, 50 yaş ve üzerindekiler için yaşa bağlı oluşan ihtiyaçlara özel olarak geliştirilmiş takviye edici gıda ürünü.

-Centrum Kids, 4-10 yaş arasında büyüme çağındaki çocukların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş ürün. Centrum Kids doğal çilek ve ahududu aromalı lezzetiyle çocuklar tarafından da beğeniliyor.