Teknolojinin aşırı kullanımı ağrı yapıyor



Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi giderek yaygınlaşan modern teknolojilerin kullanımı, faydalarının yanında ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Teknolojinin aşırı ve yanlış kullanımı ile özellikle boyun ve sırt ağrıları, ellerde ağrı ve sertlikler oluşuyor. Yapılacak ilk adımın teknolojik cihazların aşırı kullanımını kısıtlamak olması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer “Ofis çalışanları için en az her saat başında birkaç dakika da olsa ayağa kalkmak, boyun ve sırt kaslarına germe egzersizleri uygulamak çok faydalı olacaktır. Çalışma hayatının dışında düzenli spor yapma alışkanlığı edinmek de özendirilmelidir” diyor. Prof. Dr. Erden Ertürer anlattı.

Boyun ve sırt ağrısı yapıyor

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi son 10 yıldır geliştirilen ve giderek yaygınlaşan modern teknolojinin kullanımı, faydalarının yanında ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Teknolojik cihazların içerik, süre, sıklık ve bunları kullanırken benimsedikleri duruş açısından uygunsuz kullanımı, gelişimsel sorunlar, kas-iskelet sistemi sorunları, fiziksel hareketsizlik, obezite ve yetersiz uyku kalitesi dahil olmak üzere çeşitli sağlık riskleri oluşturuyor. Teknolojinin aşırı ve yanlış kullanımı ile ilişkilendirilen şikayetler özellikle boyun ve sırt ağrıları ile ellerde oluşan ağrı ve sertliklerdir. Bunların yanı sıra bel ağrıları, sinir sıkışmalarına bağlı ağrı ve uyuşmalar, diz ve kalça eklemlerinde ağrı ve sertleşme oluşumu diğer yaygın başvuru nedenleri olarak sıralanabilir.

Çocuklar mı yoksa yetişkinler mi daha fazla risk altında?

Ortopedik açıdan teknolojik aygıtların yaygın kullanımına bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve hareketsiz aktivitelere maruz kalma gibi fiziksel faktörlerle ilişkilidir. Genel olarak bizlere teknolojik cihazların aşırı kullanımına bağlı görülen rahatsızlıklar nedeniyle başvuran hastalar arasında ofis çalışanları, ergenlik çağındakiler ve ev hanımları çoğunluğu oluşturuyor. İlk planda çocukların daha sık bu tür şikayetler yaşayacağı düşünülse de erişkin dönemdeki hastalar da azımsanmayacak kadar fazla. Obezite ve kadın cinsiyet de, risk faktörü olarak söylenebilir.

Oturma pozisyona daha fazla yük bindirir

Oturma pozisyonu genel olarak sırt ve bel omurlarımıza daha fazla yük binmesine neden olarak, omurga ve çevresi kaslarla ilgili ağrı, duruş bozukluğu, omur eklemlerinde yıpranma ve disklerde fıtık oluşumuna kadar pek çok sorunu tetikleyebilir. Teknolojik cihazların aşırı kullanımı, oturma postüründe ve belirli bir açılanmada boyun, sırt ve kolların uzun süre hareketsiz kalmasına neden olur. Bu durum başlangıçta duruş bozukluğu ve kas ağrıları oluştururken giderek kalıcı iskelet sistemi hasarlarına neden olur.

Nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Bu gibi sorunlarla başvuran hastalarda öncelikle şikayetlere neden olan alışkanlıkların sorgulanıp ortaya konması ve azaltılması yönünde tedbirler alınması ile tedavi sürecine başlanır. Daha sonra pasifize olmuş kas gruplarının çalıştırılması amacı ile spor yapılması önerilir. Gerekirse ilaçlar ve fizik tedavi metotlarından da destek alınır.

Saat başı ayağa kalkmak gerekir

Özellikle boyun ve sırt ağrısı, fibromiyalji, duruş bozuklukları, ellerde dejenerasyon ve sinir sıkışmaları açısından ciddi risk oluşturur. Yine bel ağrısı, kalça bölgesinde sinir basıları, dizlerde sertleşme ve ağrı oluşumu da sık rastlanılan problemlerdir. Hastalarımızdaki şikayetleri önlemekteki ilk adım, teknolojik cihazların aşırı kullanımını kısıtlamak olmalıdır. Ofis çalışanları için en az her saat başında birkaç dakika da olsa ayağa kalkmak, boyun ve sırt kaslarına germe egzersizleri uygulamak çok faydalı olacaktır. Çalışma hayatının dışında düzenli spor yapma alışkanlığı edinmek de özendirilmelidir.