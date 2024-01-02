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Temasla Bulaşıyor, İlacı Yok | RSV Virüsü

Doç. Dr. Servet Öztürk son zamanlarda sürekli gündemde olan RSV Virüsü hakkında bilgiler verdi. Bu virüsün nasıl bulaştığını, neler yapmamız gerektiğini ve artan vakalar hakkında konuştu.

02 Ocak 2024 Salı 09:05
Temasla Bulaşıyor, İlacı Yok | RSV Virüsü






Temasla Bulaşıyor, İlacı Yok: RSV Virüsü


İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Öztürk son zamanlarda sürekli gündemde olan RSV Virüsü hakkında bilgiler verdi. Bu virüsün nasıl bulaştığını, neler yapmamız gerektiğini ve artan vakalar hakkında konuştu.


Covid’e çok benziyor!

RSV(Solunum Sinsityal Virüsü) genellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan bir virüstür. Hastalık semptomları RSV için spesifik değildir. Covid, İnfluenza, Adenovirüs, Parainfluenza gibi virüs enfeksiyonları ile klinik olarak ayırt etmek güçtür. Ancak çocuk hastalarda daha sıklıkla bronşit ve bronşiolit yapması ile diğer virüs enfeksiyonlarından ayrılabilir.

RSV pozitiflik oranı yaklaşık yüzde 60 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında İnfluenza dışı solunum yolu enfeksiyonlarında RSV vakaların yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Ağır solunum yolu enfeksiyonlarında, RSV pozitiflik oranı yaklaşık %60’dır. Acil ve polikliniklere son zamanlardaki başvurularda solunum yolu enfeksiyonları fazlaca gelmektedir. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan hastaların acil servisler yerine polikliniklere başvurması daha uygundur.

2 Yaş altına yoğun bakım!

Erişkinlerde burun akıntısı, öksürük, hapşırma, ateş, halsizlik ve iştahta azalma gibi hafif belirtileri vardır. Her yaş grubunda hastalık yapıyor olmasına karşın özellikle 2 yaş altı çocuklarda hastaneye yatış ve yoğun bakım gereksinimine neden olabilecek enfeksiyonlara neden olabilir. Sağlıklı insanlarda hafif orta şiddette solunum yolu enfeksiyonuna neden olurken Altı aydan küçük bebeklerde, kronik akciğer hastalığı bulunan çocuk ve erişkinlerde, prematüre bebeklerde, lösemi ve ağır immün yetmezlik hastalarında, bakımevinde kalan yaşlılarda ağır seyredebilir.

Antiviral İlacı Yok!

Temas ve solunum yolu ile hastalık bulaşır. Hastalık tanısı solunum yollarından alınan numunenin PCR yöntemi ile çalışılması ile konur. RSV için kullanılabilecek etkili bir antiviral ilaç yoktur. Grip ve Covid’in aksine klinik kullanımda bir aşısı yoktur. Tedavi genellikle semptomatik ve destekleyici bakımdan ibarettir. Bu nedenlerle temas, dezenfeksiyon ve izolasyon önlemleri korunmada oldukça önemlidir.

Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun, fiziksel olarak aktif olun, dostluklar kurun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.

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