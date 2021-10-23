The Future Healthcare İstanbul 2021 Konferansı sona erdi

Türkiye'nin en büyük sağlık ve sağlık teknolojileri konferansı The Future Healthcare İstanbul 2021, İstanbul Fişekhane Etkinlik Merkezi’nde 22 Ekim’de yapılan oturumların ardından sona erdi. Hibrit bir formatta hem fiziksel hem de online olarak yapılan konferansı, 18-22 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden 14 ülkeden, 72 şehirden, 26 bin kişi izledi.

Stres yönetimi artık bir zorunluluk

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin sağlığın geleceğini konuştuğu konferansın son günü, “Lüks Medikal Seyahat” başlığını taşıyan bir panelle başladı. Ardından sahneye gelen Wellbeing Uzmanı Ebru Şinik, stres yönetimi hakkında bir konuşma yaptı. Stres yönetimi olmadan bütünsel olarak sağlıklı yaşamı sürdürmenin mümkün olmadığını belirten Ebru Şinik, her gün 20 dakika sadece kendimizle baş başa kalarak stres yönetimi tekniklerini uygulamanın artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Yoga ilmine dayalı burundan alıp verilen kontrollü nefeslerin vücuda fayda sağladığını vurgulayan Şinik, konuşmasının sonunda kendisini dinleyen katılımcılara nefes egzersizi yaptırdı.

“Çevreci olduğunu iddia edenler et yememeli!”

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği “Gıdanın Geleceği” paneli, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin moderatörlüğünde; Yapımcı, Yazar, Etik Vegan Elif Dağdeviren ile Hayat Grubu CEO'su Erdem İpekçi’nin katılımıyla gerçekleşti. Beslenme modellerinin ve tercihlerinin iklim değişimine ve sağlığımıza olan etkisine odaklanan oturumda konuşan Elif Dağdeviren, hayvansal gıdanın zararlı gaz emisyonu ve etik açıdan olumsuz etkilerine işaret ederek “Çevreci olduğunu iddia edenler et yememeli!” dedi. Erdem İpekçi ise vejeteryan ve vegan beslenmenin yaygınlaştığını belirterek, insan fizyolojisinin sebze tüketmeye daha müsait olduğunu söyledi.

22 Ekim sağlık okuryazarlığı günü ilan edildi

Future Healthcare İstanbul 2021'in sponsorlarından Bayer, sağlık okuryazarlığı konusuna odaklanan bir panel ile etkinlikte yer aldı. Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Erdem Kumcu ve Bayer Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Pınar Saltat’ın açılış konuşmalarıyla başlayan panel, Bayer Tüketici Sağlığı İş Zekâsı Müdürü Ümit Aktaş’ın konuyla ilgili sunumuyla devam etti. Proje Danışmanları Ecz. Adile Özdağ, Dr. Ayça Kaya ve Prof. Dr. Aytuğ Altundağ da konuşmaları ile çok değerli bilgiler paylaştı. Panelde yapılan konuşmalarda, bir araştırmanın sonuçları doğrultusunda sağlık okuryazarlığının toplumsal ve bireysel faydaları aktarıldı. Türkiye'de 4 kişiden 3'ünün sağlık okuryazarlığının farkında olmadığı ve kulaktan dolma bilgilerden dolayı sağlık sorunları yaşandığı ifade edildi. Panelin sonunda oturumun yapıldığı 22 Ekim günü, “sağlık okuryazarlığı günü” ilan edildi.

Yaşlanmadan yaş almanın yolları

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Gelecekte Bireysel Sağlık Yönetimi" başlıklı günün son oturumunda; Onkolog ve Medikal Direktör MD. PhD. Yıldıray Tanrıver, Radyolog MD. PhD. Sibel Şahin Bulam, Kök Hücre ve Genetik Koordinatörü Dr. Elif İnaç ve Beslenme ve Diyetetik Uzmanı ND. Dilara Devranoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Sağlıklı bir şekilde yaş almak, panelde üstünde durulan konulardan biri oldu. Yaşlanmadan yaş almak için antioksidanların önemine vurgu yapılarak, fiziksel aktivitelerin de kan şekerini dengelemede anahtar rol üstlendiği belirtildi. Kök hücre, yapay zekâ ve gen tedavileri alanlarında yapılan çalışmaların 50 yıl içinde sağlık sisteminde dönüşüme yol açacağı ifade edildi. Kişiye özel beslenme anlamına gelen gıdalanma kavramının da önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda olacağı belirtildi.

Tazefikir Group ve Future X Events tarafından düzenlenen The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı, 18-22 Ekim tarihleri arasında sağlık sektörünün nabzını tuttu. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin açılış konuşmasını yaptığı konferansta hafta boyunca; Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Baş Antrenörü Ergin Ataman, Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Prof. Dr. Murat Baş, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Doç. Dr. Halit Yerebakan, Dr. Ender Saraç, Prof.Dr. Elif Damla Arısan, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Dr.Katarina Bjelke, Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, Dr.Sevgi Salman Ünver, Prof. Dr. Türker Kılıç, Dr. Micheal Marash ve Prof. Dr. Richard A. Lockshin gibi birbirinden değerli konuşmacılar yer aldı.