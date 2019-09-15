Thulium Lazer İle Leke Tedavisi Uygulamasında Baby Face Görünüm

Cilt lekelerinin tedavisini sağlayan gelişmiş teknoloji Baby Face Beauty Thulium lazerdir. Bu lazer yöntemi, leke tedavisi, skar tedavisi ve anti-aging uygulamaları için geliştirilmiştir ve FDA onayına sahiptir. Leke tedavisi sağlarken ildin yenilenmesini ve onarılmasını da sağlamaktadır. Kişiye özel hazırlanan özel serumlarının cildin 1mm altına ulaşmasını sağlayan bu lazer uygulaması kısa zamanda ciltte iyileşme sağlayarak lekelerin yok olmasını sağlamaktadır.

Kişiye özel hazırlanan özel serumlardan bahsettik, bu serumların içeriğinde; bitki ekstreleri ve nano moleküler ampuller yer almaktadır. Antioksidan içeriğe sahip ekstreler cilt yenilenmesini sağlamaktadır. Bu özellikleri sebebiyle tıp alanında da birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle kanser, romatizma tedavilerinde kullanılmaktadır. Bu içeriklerin hücre dokularını yenilediği ispatlanmış hem tıp hem de kozmetik sektöründe yenilik sağlaması için kullanılmaya devam edilmektedir. Leke tedavisi için hazırlanan bu formüller thulium lazer ile cilt altında onarım sağlayarak parlak bir cilde sahip olmanıza olanak tanımaktadır.

Thulium lazer özel serumlarından bahsettik! Peki bu serumların içeriğinde neler var?

Retinol: Zamanla meydana gelen yaşlanma belirtilerini yok etmek için kullanılmakta ve A vitamini türevlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca siyah nokta ve akne gibi ciltte oluşan sorunların tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Resveratrol: bir üzüm çekirdeğinden elde edilmektedir, bu üzüm kırmızı üzümdür. Cilt yenileme maddeleri arasında en çok tercih edilen formül olmasının yanı sıra kanser tedavisi gibi birçok hücre yenileme tedavilerinde de kullanılmaktadır.

Traneksamik Asit: özellikle melasma tedavisinde tercih edilmekte olup, leke tedavilerinde etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Thulium Lazer Kullanım Alanları Nelerdir?

Thulium lazer oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Bu alanların en başında leke tedavisi gelmektedir. Ayrıca yaşlılık lekeleri, cilt beyazlatma, ton açma, epidermal melazmalar, pigment tedavileri, ince kırışıklıkların giderilmesi için, boyunda bulunan kırışıkları gidermek için ve çil tedavilerinde kullanılmaktadır.

Oldukça geniş kullanım alanına sahip thulium lazer özellikle cilt lekelerinde kullanılmaktadır. Bu lekeler özellikle güneş dolayısıyla meydana gelen, hamilelik süresinde oluşmuş, ya da kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak meydana gelmiş cilt lekeleri tedavisinde çok başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Thulium Lazer Nasıl Uygulanır?

Cilt lekesi tedavisinde öncelikle lekelerin derecesi ve hastanın cilt yapısı belirlenmektedir. Bu işlem sonrasında uygulama yapılacak olan bölgeye yaklaşık 30.000 mikro kanal açılmaktadır. Bu kanalların açılmasının sebebi cilt altındaki hasarlı noktalara özel olarak hazırlanmış serumların iletilmesidir. Cilt altına ulaşan bu formüller hücre dokuları onararak lekelerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Hasarlı hücreler onarılırken bu esnada cilt parlak ve doğal görünüm kazanmaktadır. Ciltte bulunan renk pigmentleri doğal rengine dönmekte ve ciltte bütünlük sağlanarak lekeler yok olmaktadır.

Thulium Lazer Leke Tedavisi Kaç Seans Sürmektedir?

Leke tedavisi sağlanırken uygulanan tek seansın süresi yaklaşık 20-30 dakikadır. Bu süre sonunda hastalar günlük yaşantılarına rahatlıkla devam edebilmektedirler. Kaç seans sürdüğü konusunda kesin bir sayı vermek doğru değildir. Çünkü kaç seans süreceğini belirleyecek olan hastaların leke derecesi ve cilt yapısıdır. Bu sebeple kişiye özel seans belirlenmekte ve tedavi bu yönde uygulanmaktadır. Ancak yüzeysel lekeler için paylaşmak gerekirse 4 seans sonrasında cilt lekelerden arınmakta ve doğal haline kavuşmaktadır. Leke tedavisi sağlarken içeriğindeki özel formüller sayesinde cildin parlak ve daha canlı görünmesini de sağlayacak, doğal güzellikle lekesiz bir cilde kavuşabileceksiniz. Thulium lazer ile lekelerden kurtulmak için zaman kaybetmeyin!