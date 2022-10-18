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Tıbbi masaj vücut ve ruh sağlığını koruyor

Vücuttaki tüm sistemleri mekanik olarak uyararak etkileşimi dengeleyen masaj, tedavi amacıyla yapıldığında vücuttaki ağrıyı azaltarak sinir sistemi üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

18 Ekim 2022 Salı 09:03
Tıbbi masaj vücut ve ruh sağlığını koruyor

Tıbbi masaj vücut ve ruh sağlığını koruyor

Rehabilitasyon ve tıbbi tedavi uygulamalarının tamamlayıcısı olan tıbbi masajın kişinin sağlık durumuna göre ve kişiye özel teknikle yapılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Tıbbi masaj migren gibi kronik ağrılarda, bölgesel sırt-boyun-bel ağrılarında, stres ve kaygı bozuklukları ile ruhsal gerginlik rahatsızlıklarında destekleyici bir tedavi olarak uygulanabiliyor” şeklinde konuştu. 

Masaj, yumuşak dokuları mekanik olarak uyararak vücutta fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan bir tedavi yöntemidir. Vücudun kendini yenileme ve iyileştirme özelliğinin masajla harekete geçtiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Tedavi amaçlı yapılan tıbbi masaj, uzman doktor ve terapist ile beraber kişinin rahatsızlığına göre planlanır. Bölgesel ağrılar ve özellikle ofis ortamında çalışanlarda görülen boyun, sırt, bel ve baş gibi kas ağrıları, kaslarda fonksiyonel yetmezlikler, aktif ve pasif zorlanmalar, eklem kireçlenmeleri, uyku bozuklukları ve stres veya kaygı bozuklukları gibi psikolojik sorunlar tıbbi masajın başlıca uygulama alanları arasında yer alıyor” dedi. 

Tıbbi masaj vücut-zihin-ruh sağlığı dengesini koruyor

Tıbbi masajın tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olmakla beraber sağlıklı bireyler üzerinde de olumlu etkileri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Semih Akı, “Masaj sağlıklı kişilerde sağlığın korunmasını destekler, hastalıkları önler ve vücut-zihin-ruh sağlığı dengesini korumasına katkı sağlar. Sağlıklı bir birey düzenli masaj seansları aldığında oluşabilecek kas ağrılarından kendini korur, duruşunun düzgün kalmasını sağlar, sosyal hayatta daha aktif ve dinç olur” açıklamasında bulundu. 

Tıbbi masaj bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Ayak, el ve kulaklardaki spesifik noktalara basınç uygulama tekniği olan tıbbi masajın, sinir noktalarını uyararak organları etkilediğini belirten Prof. Dr. Semih Akı, “Bu özel teknik masajın insan vücudu üzerinde genel rahatlama, stres azaltma, enerji akışını dengeleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi olumlu etkileri bulunuyor. Bununla birlikte vücut iç dengesini düzenlediği için migren, sindirim sistemi rahatsızlıkları, genel kırgınlık, kronik yorgunluk gibi belirgin olmayan semptomlarda fayda gösterebiliyor” dedi. 

Tıbbi masajın bağışıklık sistemini uyardığını da vurgulayan Prof. Dr. Semih Akı, “Her yaştan bireyde güvenle kullanılabilecek bir yöntem olmakla beraber, sağlıklı bireylerde genel sağlığı korumak, hastalıkları önlemek ve rahatlama amaçlarıyla da uygulanabiliyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Masaj
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